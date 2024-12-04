Ростовские депутаты внесут правки к законопроекту по ремонту памятников истории

В Ростове-на-Дону прошел круглый стол «Памятники архитектуры: отказ от избыточных требований к работам по сохранению». Его целью было ознакомить местных депутатов, чиновников, представителей общественности и строительного бизнеса с основными положениями внесенного накануне в Госдуму РФ законопроекта, направленного на упрощение процедур ремонта и реставрации объектов культурного наследия. Докладчиком выступила зампред донского парламента, председатель комитета по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлана Мананкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Сейчас, по словам спикера, для начала работ по сохранению памятника архитектуры требуется получить задание на выполнение работ с учетом мнения владельца объекта, затем разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательных работ, после этого нужно оформить проектную документацию и разрешение на проведение непосредственно производственных работ. Прохождение этих этапов, по словам спикера, занимает много времени и часто стоит довольно дорого. Авторы законопроекта предлагают исключить из данной цепочки получение задания на выполнение работ.

«Собственники многоквартирных домов, являющихся памятниками, не проявляют активности в сохранении своего имущества, не собираются на общие собрания и не назначают представителя. А без подписи представителя на задании мы не можем проводить никакие работы по капитальному ремонту в этих домах. Из-за этого огромное количество объектов культурного наследия годами остаются без необходимого ремонта»,— подчеркнула госпожа Мананкина.

Кроме того, новый законопроект предлагает позволить проводить работы по содержанию бесхозных ОКН добровольцам, которые будут обязаны за пять дней уведомлять органы охраны о планируемом ремонте с указанием видов, объемов и сроков проведения работ.

В ближайшее время обсуждение законопроектов будет продолжено в профильных комитетах заксобрания для внесения правок.

Кристина Федичкина