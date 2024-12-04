В Ростове состоялось заседание круглого стола «Памятники архитектуры: отказ от избыточных требований к работам по сохранению». Депутаты, чиновники, общественники и представители строительного бизнеса обсудили внесенный в Госдуму законопроект, авторы которого предлагают упростить требования к работам по сохранению памятников архитектуры. Председатель комитета заксобрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлана Мананкина считает, что новые нормы помогут увеличить количество ремонтируемых объектов культурного наследия (ОКН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Мананкина

Фото: официальный сайт Законодательного собрания Ростовской области Светлана Мананкина

Фото: официальный сайт Законодательного собрания Ростовской области

«Сейчас для работ по сохранению памятника архитектуры требуется пройти четыре этапа: орган охраны ОКН должен сначала с учетом мнения собственника выдать задание на проведение работ, затем — разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательных работ. После этого разрабатывается проектная документация, она должна пройти историко-культурную экспертизу, получить положительное заключение госэкспертизы и быть согласована с органом охраны ОКН. Четвертый этап предполагает выдачу разрешения на проведение непосредственно производственных работ.

Часто проблема возникает на самом первом этапе: собственники многоквартирных домов, являющихся памятниками, не проявляют активности в сохранении своего имущества, не собираются на общие собрания и не назначают представителя. А без подписи представителя на задании мы не можем проводить никакие работы по капитальному ремонту в этих домах. Из-за этого огромное количество объектов культурного наследия годами остаются без необходимого ремонта.

Однозначно требуется упрощение норм законодательства. Изменения должны предполагать не упрощение самого ремонта, а процедур, которые предшествуют этому ремонту и сопровождают его. Они часто избыточны — отмена обязательного получения задания на то, чтобы приступить к разработке проекта не будет влиять на качество работ, поскольку требования к ремонту ОКН и так содержатся в ряде законов, которые подрядчики обязаны соблюдать.

Кроме того, законопроект предлагает позволить проводить работы по содержанию бесхозных ОКН добровольцам. Волонтеры будут обязаны уведомлять органы ОКН о планируемых работах с указанием видов, объемов и сроков проведения работ. В ближайшее время мы продолжим обсуждать предлагаемые законопроекты с депутатами и экспертами для внесения правок».