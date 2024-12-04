В России запустят фонд для инвестиций в экономику стран Африки

Заместитель председателя правительства Алексей Оверчук сообщил, что в 2025 году Россия запустит инвестиционный фонд для российских компаний, заинтересованных в проектах в области энергетики и добычи полезных ископаемых в Африке. По его словам, в фонд будут привлечены частные инвестиции общим объемом не менее 2 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Российский бизнес заинтересован в развитии торгово-экономических связей с африканскими партнерами, реализации своего экспортного потенциала»,— говорится в заявлении господина Оверчука (есть у «Ъ»). В нем отмечается, что фонд будет способствовать росту товарооборота между Россией и Африкой.

21 ноября Госдума приняла закон, включающий в трехлетний федеральный бюджет выделение 500 млн руб. на финансирование инвестпроектов в странах Африки в 2025 году.