Забытые слова

Рома Кузнецов живет с родителями и младшей сестрой в городе Лебедяни Липецкой области. Летом вся семья пострадала в автомобильной аварии. У Ромы была сложная черепно-мозговая травма, ушиб сердца, легкого и другие тяжелые повреждения. После двух операций он находился в коме в течение 21 дня, а когда пришел в себя, еще две недели дышал с помощью трахеостомы и питался через зонд. Когда Рому выписали домой, он не держал голову, не разговаривал, а на мамин голос реагировал лишь движением глаз. В октябре мальчик прошел курс лечения в подмосковном реабилитационном центре «Три сестры», и его состояние значительно улучшилось. Но для дальнейшего восстановления Роме нужно еще как минимум два курса, их оплата семье мальчика не по силам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рома два месяца провел в больнице, три недели был в коме, перенес две сложные операции

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Рома два месяца провел в больнице, три недели был в коме, перенес две сложные операции

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Ромин дедушка — моряк. 28 июля вся семья поехала к нему, чтобы поздравить с Днем Военно-морского флота. Друг семьи вызвался подвезти на машине. Рома с сестрой и мамой сидели на заднем сиденье, было весело — у дедушки праздник, а в дороге можно подурачиться с сестрой. Потом случилась авария. Рома пострадал больше всех. Два месяца провел в больнице, перенес две сложные операции. Когда очнулся, слышал голос мамы, но сам говорить с ней не мог. Потому что в горле была трубка, чтобы дышать, и потому, что Рома забыл, как разговаривают.

Счастье — это когда тебя понимают. И это не просто красивые слова — так оно и есть. Но сейчас родители не всегда понимают Рому, потому что говорить ему очень трудно. Например, он может четко сказать: «Ника!» — так зовут сестру. А вот дальше сложнее. Если Ника гостит у бабушки, значит, Рома соскучился и хочет узнать, когда сестра вернется. А если Ника дома, то Рома хочет поиграть с ней или обнять. Но объяснить это непросто. Рома забывает слова и как что называется. Чтобы поправить это, у него есть специальные кубики и фишки. На фишках нарисованы знакомые ему предметы, фрукты, цветы, животные. На кубиках — настроения, эмоции: грустный, веселый, добрый, злой. Мама играет с Ромой в специальную игру, которую посоветовали врачи. Нужно вытащить фишку или кубик, найти такие же и назвать, что на них нарисовано. Когда Рома играет, он вспоминает слова, но потом опять их забывает. И мама иногда не понимает, что он говорит. Тогда Рома расстраивается, плачет и даже злится. Очень обидно, когда тебя не понимают, очень!

— До аварии Рома был активным, настойчивым. Если уж чего захотел, то обязательно добьется! — рассказывает Ромина мама Юлия.— Сейчас ему трудно: все нужно учиться делать заново — говорить, сидеть, ходить. Желание у него есть, но, чтобы мозг восстановился, нужно время. И вот как ребенку это объяснить?

Рома чувствует, что жизнь его изменилась и сам он изменился — все стало как-то по-другому. Раньше он любил играть в роботов и даже ходил с мамой на выставки робототехники. А сейчас роботов не пособираешь: пальцы не слушаются, ведут себя как чужие. Поэтому любимые игрушки пока грустно пылятся на полке.

Раньше Рома любил игры и мультики в телефоне. Он и сейчас просит у мамы телефон, но быстро устает от звуков и картинок.

А еще раньше Рома любил гонять на самокате. Их с друзьями даже прозвали «бандой самокатчиков». А теперь он ходит с ходунками и катается на инвалидной коляске. Сестра порой зовет его побеситься, попрыгать и потанцевать. Она маленькая еще, не понимает, что нельзя танцевать, если без ходунков упадешь. И объяснить ей сложно, так как Рома забывает слова.

И все же для мальчика, который три недели провел в коме, Рома делает большие успехи. Он уже научился пересаживаться с кровати на коляску, сам ест, ходит с опорой, немного говорит. Все это благодаря курсу реабилитации в центре «Три сестры», который помогли оплатить родственники и друзья семьи Кузнецовых.

Теперь врачи и физиотерапевты готовы научить Рому еще лучше ходить, одеваться, завязывать шнурки, а логопед и нейропсихолог помогут улучшить речь, чтобы мама и все вокруг его понимали.

Если не останавливаться, то можно надеяться, что Рома со временем вспомнит все забытые слова, опять научится собирать любимых роботов и запросто сможет танцевать с младшей сестрой. Вот только реабилитация стоит больше 1 млн руб. У Роминых родителей нет таких денег.

Давайте сделаем так, чтобы Рома не остановился на полпути. У него есть все шансы на выздоровление, нет только миллиона рублей. Поэтому ему так нужна наша помощь.

Для спасения Ромы Кузнецова не хватает 958 650 руб. Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «После перенесенной черепно-мозговой травмы Рома перестал ходить, у него трудности с самообслуживанием и речью. На предыдущем курсе реабилитации удалось достичь хорошей динамики, лечение нужно продолжать. На занятиях с физическим терапевтом мы будем увеличивать мобильность мальчика — научим ходить не только в помещении, но и по улице, переступая переступать через препятствия. На занятиях с эрготерапевтом поработаем над восстановлением самостоятельности — навыками надевать одежду и обувь. Для коррекции речевых нарушений с Ромой будут заниматься логопед и нейропсихолог». Стоимость реабилитации 1 189 650 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Липецк» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 958 650 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Рому Кузнецова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ромы — Юлии Андреевны Кузнецовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Оксана Пашина, Липецкая область