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Коммерсантъ FM
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Количество частных инвесторов на Мосбирже в ноябре выросло на полмиллиона

В ноябре число физлиц с брокерскими счетами на Московской бирже (MOEX: MOEX) составило 34,7 млн. В месячном выражении оно выросло на 493 тыс., инвесторами было открыто 63,2 млн счетов. Сделки на Мосбирже заключили 3,7 млн человек.

Общий объем инвестиций физлиц на фондовом рынке биржи в прошлом месяце составил 97,5 млрд руб. Из них в облигации вложили 46,1 млрд руб., в БПИФы — 57,8 млрд руб. Частные инвесторы сократили инвестиции в акции на 6,4 млрд руб. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 75,8%, в объеме торгов облигациями — 35,8%, на срочном рынке — 64,5%.

Самыми популярными ценными бумагами у частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30% и 7% соответственно), обыкновенные — ЛУКОЙЛа (16%), «Газпрома» (14%), «Роснефти» (7%), «Яндекса» (5%), «Норникеля» (5%), «Т-Технологий» (5%) и «Полюса» (4%), а также привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (7%).

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло на 33,7 тыс., до 5,92 млн. Торговый оборот на счетах ИИС увеличился на 30% в годовом выражении, до 265,3 млрд руб. В его структуре 66% — сделки с акциями, 11% — с облигациями, 23% — с паями фондов. Лидировали по количеству открытых ИИС Москва (591,2 тыс.), Подмосковье (350,2 тыс.) и Санкт-Петербург (286,5 тыс.).

Брокеры допустили рост индекса Мосбиржи более чем на 30% в 2025 году. Рынок акций напоминает «сжатую пружину», cчитают аналитики инвесткомпании «Атон», и сдерживают его два фактора: высокая ключевая ставка и геополитика.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Индексу Мосбиржи пересчитывают перспективы».

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