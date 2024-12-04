В 2024 году в Татарстане средний размер взятки увеличился до 377 тыс. рублей

В Татарстане в 2024 году средний размер суммы взятки увеличился и составил 377 тыс. руб. В прошлом году он был около 263 тыс. руб. Об этом рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану Рафаэль Усманов на пресс-конференции.

Рафаэль Усманов отметил, что в 2024 году стало больше особо крупных взяток. Общая сумма денежного вознаграждения также выросла до 225 млн руб. Рафаэль Усманов уточнил, что размер взятки повысился из-за бывших глав Актанышского и Тукаевского районов (Энгель Фаттахов и Фаил Камаев).

«На двоих порядка 45 млн руб.»,— заявил господин Усманов.

В 2024 году в Татарстане выявили 972 коррупционных преступления, 491 преступление против государственной власти и интересов службы. Также обнаружено 435 фактов взяточничества, 173 факта получения взятки и 193 дачи взятки. Наибольшее количество коррупционных преступлений зарегистрировали в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Нижнекамском и Альметьевском районах.

Диана Соловьёва