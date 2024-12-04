Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Назначен новый руководитель донского филиала «Россельхозцентра»

Руководителем филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области назначена Наталья Шмелёва. Об этом сообщается на сайте ведомства.

С мая 2024 года она была исполняющей обязанности руководителя, а до этого (с 2021 года) работала заместителем.

Наталья Шмелева родилась в 1977 году, в 1999 году закончила Донской Государственный аграрный университет по специальности «Технология сельскохозяйственного производства».

Предшественник госпожи Шмелевой Геннадий Урбан оставил должность руководителя филиала после того, как стал подозреваемым в уголовном деле о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следователи заподозрили, что он причастен к хищению бюджетных средств на 11 млн руб. через заключение фиктивных договоров на обслуживание объектов ФГБУ.

Вадим Водолазов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...