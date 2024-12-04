Назначен новый руководитель донского филиала «Россельхозцентра»

Руководителем филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области назначена Наталья Шмелёва. Об этом сообщается на сайте ведомства.

С мая 2024 года она была исполняющей обязанности руководителя, а до этого (с 2021 года) работала заместителем.

Наталья Шмелева родилась в 1977 году, в 1999 году закончила Донской Государственный аграрный университет по специальности «Технология сельскохозяйственного производства».

Предшественник госпожи Шмелевой Геннадий Урбан оставил должность руководителя филиала после того, как стал подозреваемым в уголовном деле о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следователи заподозрили, что он причастен к хищению бюджетных средств на 11 млн руб. через заключение фиктивных договоров на обслуживание объектов ФГБУ.

Вадим Водолазов