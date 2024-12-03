Samsung собирается выпустить умные очки с ИИ

Корейская компания Samsung собирается представить свои первые умные очки на презентации в январе — тогда же будут анонсированы флагманские смартфоны линейки Galaxy S25. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на источники внутри компании.

На презентации Samsung не собирается полноценно анонсировать умные очки, а только покажет видео- или фотопрезентацию — полноценный анонс состоится позднее. Программная платформа для умных очков XR появится уже в декабре 2024 года, а само устройство выйдет в третьем квартале 2025 года.

В умных очках от Samsung не будет дисплея, они будут весить 50 г и напоминать умные очки Ray-Ban Meta (Meta признана в РФ экстремистской и запрещена). В программной платформе XR будут поддержка ИИ Google Gemini, а также распознавание жестов и возможность осуществлять платежи. Презентация Samsung может состояться 22 января.

Евгений Федуненко