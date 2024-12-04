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Птица неопределенного времени

Как Константин Хабенский поставил «Чайку»

В МХТ имени Чехова выпустили «Чайку» Чехова — шестую за его историю. Худрук Константин Хабенский не нашел режиссеров, готовых воплотить его замысел, и решил поставить знаковую для Художественного театра пьесу сам. О том, что получилось из его режиссерского дебюта, рассказывает Марина Шимадина.

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Аркадина (Кристина Бабушкина) так привыкла блистать, что уже шагу не может ступить без актерского апломба

Аркадина (Кристина Бабушкина) так привыкла блистать, что уже шагу не может ступить без актерского апломба

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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Аркадина (Кристина Бабушкина) так привыкла блистать, что уже шагу не может ступить без актерского апломба

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

К премьере Музей МХАТа открыл в Зеленом фойе выставку с ироничным названием «От Константина до Константина» — то ли от Станиславского до Хабенского, то ли от первого Константина Гавриловича Треплева, которого играл искатель новых форм Мейерхольд, до нынешнего Треплева в исполнении молодого Ильи Козырева. Причем предыдущая «Чайка» появилась в МХТ не так давно, в 2020 году. Но была поставлена «варягом», литовцем Оскарасом Коршуновасом, и продержалась недолго.

На смену той дерзкой «Чайке» XXI века пришла «Чайка» неопределенного времени — действие происходит в условном театральном «всегда». Художник Николай Симонов, как и в прошлогоднем «Дяде Ване» Дениса Азарова, выстроил деревянный павильон с мостками, только вместо опилок у героев теперь под ногами песок. В глубине сцены, в камышах, плещется вода и стоит лодка, которая никуда не поплывет (привет «Чайке» Льва Додина). А на задник проецируется то самое колдовское озеро с церковью на другом берегу — слышны крики чаек и кваканье лягушек. К слову, созданием звуковой атмосферы в спектаклях увлекался и сам Станиславский, что не очень нравилось Чехову; он даже обещал в следующей пьесе сделать ремарку: «Действие происходит в стране, где нет ни комаров, ни сверчков, ни других насекомых, мешающих людям разговаривать». Нынешние постановщики и сами иронизируют над этой эстетикой фотообоев и напоминают зрителям, что они в театре: иногда актеры выключают экранную картинку вместе с саундтреком.

Постановка Хабенского, который и сам играл когда-то Тригорина в спектакле Константина Богомолова, не поражает оригинальной концепцией и относится к так называемой актерской режиссуре, где текст нужен, чтобы артисты его талантливо исполнили. И вот здесь интересный момент: актеры не дают забыть, что они играют, а не живут на сцене, и всячески ломают четвертую стену, которую старательно строили отцы-основатели. Они постоянно ходят по залу и доверительно обращаются к зрителям первых рядов. Но главное, чеховский текст они произносят не по системе Станиславского, присваивая его, а наоборот — с отчуждением, словно он им жмет во всех местах, берут его в кавычки. Кажется, что герои патологически не способны на искренность и постоянно что-то имитируют. Это и неудивительно в среде актеров и писателей, где лицедейство в порядке вещей, а мать и сын общаются цитатами из Шекспира. Словами из «Чайки» тут тоже не открывают душу, а скорее прячутся за ними.

Аркадина (Кристина Бабушкина) так привыкла блистать, что уже шагу не может ступить без актерского апломба, а в сцене соблазнения Тригорина и не скрывает, что играет, жирно и нарочито. Треплев (Илья Козырев) с пластикой кукольного паяца на пружинах, напротив, так не уверен в себе, что намеренно изображает шута горохового — бьется головой об стены, пока не разбивает ее в кровь. Но интереснее всего апроприация текста происходит у Тригорина (приглашенный артист МТЮЗа Андрей Максимов) — свою речь о творчестве он сочиняет на ходу, как будущую нобелевскую лекцию, готовясь записать ее в тетрадку.

Важное обстоятельство — тут все очень молоды и полны энергии. В отличие от классических мхатовских постановок с известными, уже маститыми артистами, здесь исполнители — ровесники своих героев или моложе них. Режиссер даже вводит в спектакль четырех детей — Костю, Нину, Машу и Семена, росших вместе. Да и Тригорин тут почти одних лет с сыном Аркадиной и еще не пресыщен жизнью, а скорее напускает на себя сплин. Они все хотят счастья немедленно, здесь и сейчас. Хотят любви, признания и успеха. Но жизнь, как водится, их обманывает.

Хабенский утверждает, что для него главные герои в «Чайке» — женщины, «их любовь, самоотверженность, тепло, внимание по отношению к мужчинам». Но, кажется, он лукавит. Заречная (Софья Шидловская) здесь такая же эгоистичная хищница, как ее старшая соперница — «пушистый хорек», как писал Чехов в другой пьесе,— и своего не упустит. Чувства тут мало похожи на «нежные, изящные цветы»: Тригорин заваливает Нину прямо за многоуважаемым шкафом, Маша (Полина Романова) открыто спит с Треплевым в бане и презирает мужа, недалекого учителя Медведенко (Денис Парамонов), а ее мать Полина Андреевна (Алена Хованская) физически не переносит супруга (Шамраева играет лилипут Вано Миранян) и льнет к обаятельному жуиру Дорну (Игорь Верник), но тот предпочитает ей азартные игры. Женщины эти никому не нужны, их любовь никого не делает счастливым.

В последнем акте обитатели усадьбы выглядят сильно опустившимися. Сорин (Анатолий Кот) привязан ремнями к инвалидному креслу, и в финале его просто забывают, как Фирса в «Вишневом саде». А Треплев ушел в дауншифтинг или просто одичал — отрастил огромную бороду и поедает руками внутренности чайки. Нина снова играет, но плохо и с завываниями, словно перед купцами в Ельце, и «косплеит» наряды и манеры Аркадиной. А та без тени былого скепсиса исполняет монолог мировой души, с которым когда-то провалилась Заречная. То, что было радикальным жестом протеста, превратилось в тренд, в рутину.

Если Треплева, подстрелившего на озере чайку, позволительно сравнить с художником-акционистом, который превращает саму жизнь в кровоточащий факт искусства, то Тригорина, заказавшего сделать из птицы чучело, можно назвать художником-таксидермистом: он рвет «лучшие цветы своей жизни», накалывает «бабочек в животе» на булавки и собирает из них красивый натюрморт — что означает, как известно, «мертвая натура». Но такие произведения для публики обычно более понятны и ценятся гораздо выше сомнительных экспериментов. Тригорины в конечном итоге всегда побеждают, а Константину Гавриловичу остается только застрелиться.

Марина Шимадина

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