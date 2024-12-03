«С такой игрой претендовать на что-то "Динамо" вряд ли сможет»

Московское «Динамо» потеряло очки в матче «Ахматом». Последняя встреча 17-го тура РПЛ в Грозном завершилась вничью 1:1. Этот результат не позволил бело-голубым догнать «Спартак» и «Локомотив», которые занимают в турнирной таблице третье и четвертое место. Динамовцы остались на пятой строчке, первая позиция у «Зенита», вторая — у «Краснодара». За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Ахмат» Фото: Пресс-служба ФК «Ахмат»

Матч «Ахмат»—«Динамо» еще раз доказал, что место, которое тот или иной клуб занимает в данный момент в турнирной таблице, не имеет в РПЛ никакого значения. Динамовцы претендуют на медали и, по идее, должны были брать три очка в Грозном, но футболисты «Ахмата», который бьется за выживание, точно с этим не согласны. В первом тайме хозяева создали несколько опаснейших моментов у ворот москвичей и однажды смогли добиться успеха. После перерыва счет долгое время не менялся, а на пятой минуте добавленного времени на глазах у изумленной публики мяч в сетку ворот «Ахмата» отправил голкипер гостей Игорь Лещук. Причем ударил динамовский вратарь не по воротам: он после подачи углового, что называется, зарядил в небо, и потом мяч каким-то невероятным образом спланировал именно туда, куда надо. Комментаторы чуть с ума не сошли.

Получилось эмоционально, но несмотря на нереальное спасение назвать этот матч удачным «Динамо» вряд ли может. Проблемы в обороне никуда не делись, и если так пойдет дальше, то главный тренер Марцел Личка покинет столичный клуб, считает комментатор Александр Аксёнов:

«Команда очень нестабильно играет: у нее мощнейшее нападение и такой провал в обороне.

Может быть, где-то и у Лички сейчас какой-то тупик. Мне кажется, что этот сезон для тренера, я бы сказал, во многом контрольный. То есть если не будет какого-то трофея, то, боюсь, что с Марцелом могут расстаться».

С такой игрой претендовать на что-то в РПЛ «Динамо» вряд ли сможет. Впрочем, у всех команд, которые пытаются достать лидеров — «Зенит» и «Краснодар» — существуют проблемы, подчеркнул футбольный аналитик Константин Клещёв: «У всех какие-то недостатки есть. Можно ли их ликвидировать за время трансферного окна? Наверное, да, за счет каких-то точечных покупок. Но не будем забывать, что рыночные возможности у наших клубов крайне ограничены. Я думаю, что особых удач здесь ждать не стоит. Остается только понять, кто как себя на этом рынке поведет. Но очень хотелось бы, чтобы чемпионская гонка не ограничилась только двумя участниками, а кто-то к ней еще присоединился».

Но на фоне поражений лидеров в матчах 17-го тура ничья «Динамо» сенсацией точно не стала. Более того, поток околофутбольных новостей оставил этот результат в тени, ведь появилась информация о том, что глава Самарской области Вячеслав Федорищев продолжает борьбу с коррупцией в футболе. После истории о масштабном подкупе арбитров произошел новый виток. Теперь чиновник будет разбираться с агентами, которые незаконно обогащались за счет клуба «Крылья Советов». Правоохранительные органы вроде как должны возбудить дело по четырем статьям, включая мошенничество и нецелевое расходование бюджетных средств. Но дойдет ли до реальных обвинений или даже арестов, пока непонятно, отметил футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Два месяца все это держали под сукном. Оказывается, и Российский футбольный союз был в курсе дела. Всегда есть желание по-тихому все это разрешить, но, скорее всего, в данной ситуации это может и не получиться. Может быть, в каком-то конечном итоге этот нарыв лопнет».

Последний перед долгой зимней паузой 18-й тур РПЛ пройдет в ближайшие выходные. Конечно, в свете футбольного скандала стоит последить за самарскими «Крыльями Советов», которых пока все происходящее лишь подстегивает. Правда, после победы над действующим чемпионом пришла новость, что клуб может обанкротиться, так что теперь ждем его матча с «Ростовом». Лидер — «Зенит» — в эти выходные играет с «Акроном», «Динамо» — с «Химками», ЦСКА — на выезде с «Факелом», а «Спартак» — дома с «Пари НН», но центральной встречей, без сомнения, станет «Краснодар»—«Локомотив».

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