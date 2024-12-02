«Динамо» дает Лещука

В заключительном матче 17-го тура чемпионата России московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Ахматом» — 1:1. Бело-голубые ушли от поражения благодаря чудесному голу, который забил их вратарь Игорь Лещук. Они набрали 32 очка и занимают пятое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голкипер «Динамо» Игорь Лещук не только отбивал мячи в матче с «Ахматом», но и сам забил, став автором первого вратарского гола с игры в истории чемпионатов России

Фото: ФК «Ахмат» Голкипер «Динамо» Игорь Лещук не только отбивал мячи в матче с «Ахматом», но и сам забил, став автором первого вратарского гола с игры в истории чемпионатов России

Фото: ФК «Ахмат»

Учитывая, что 17-й тур получился очень богатым на неожиданные результаты с участием лидеров, «Динамо» следовало быть настороже. И пускай «Ахмат» по-прежнему находится в тяжелом положении, в последнее время он выглядел отнюдь не безнадежно. Да, грозненцы оставались единственными, кому не удалось одержать ни одной домашней победы в текущем чемпионате, но при этом конкретно динамовцы не выигрывали на их поле три года.

Между тем турнирная ситуация просто обязывала бело-голубых забирать три очка, чтобы вслед за «Спартаком» также подключиться к чемпионской гонке. И их главный тренер Марцел Личка вроде бы выбрал атакующий вариант стартового состава, однако никакой остроты попытки гостей комбинировать не несли. Даже такая далеко не самая надежная оборона в премьер-лиге, как у «Ахмата», спокойно читала и разрушала динамовскую игру. Более того, в середине первого тайма хозяева сами выдали настолько активный отрезок, что могли забить не один гол.

Счет открыл Максим Самородов, который недавно отличился в матче чемпионата с «Крыльями Советов» и в кубковой встрече с «Зенитом». Форвард сборной Казахстана сейчас, что называется, в огне, тем удивительнее, что москвичи не уделили ему должного внимания в своей штрафной площади после подачи Дарко Тодоровича и скидки Даниила Уткина. Самородов обработал мяч и вторым касанием отправил его в сетку. Затем бело-голубых выручил голкипер Игорь Лещук, отразивший два подряд удара от Надера Гандри и Лечи Садулаева. А вскоре Самородов должен был заколачивать второй гол, когда оказался абсолютно один перед воротами при розыгрыше углового, но вообще не сумел пробить и каким-то непостижимым образом запорол вернейший момент.

«Динамо» постепенно потушило этот пожар, тем не менее первый тайм лучше провел «Ахмат».

У гостей до перерыва прошли разве что две верховые передачи на Константина Тюкавина, который все-таки головой бьет не так хорошо, как ногами. А в целом у подопечных Лички снова возникли серьезные проблемы на выезде в противостоянии с клубом из нижней части таблицы, ведь в предыдущем туре они уже упустили победу над «Факелом».

В Грозном им и вовсе пришлось думать о том, как бы для начала не проиграть. Хозяева продолжали довольно уверенно защищаться и сдерживать прежде всего Хорхе Карраскаля, который отвечал за креатив в средней линии москвичей. По ходу второго тайма Личка перекроил практически всю группу атаки в рамках тройной замены. Вот только перестановки чешского специалиста привели к тому, что опять активизировался «Ахмат» и Самородов имел еще один момент.

Динамовцы тоже отметились редким ударом в створ, который нанес Эль-Мехди Маухуб. Но для вратаря Георгия Шелии это были семечки. Очень опасно стало у его ворот после прострела Тюкавина, когда мяч заметался по штрафной и грозненцы коллективными усилиями еле отбились. В концовке гости уже по-настоящему спохватились, тогда как хозяева всячески сбивали темп и потягивали время.

В итоге столичный клуб спас от поражения Лещук, который прибежал в чужую штрафную на угловой и застал врасплох своего коллегу Шелию.

Мяч от головы динамовского голкипера взмыл куда-то высоко в воздух и упал за ленточку. Причем потом Лещук еще успел совершить сейв у собственных ворот. Бело-голубые вырвали ничью, но вместе с тем потеряли важные два очка.

Александр Ильин