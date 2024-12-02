«Динамо» дает Лещука
Московский клуб чудом избежал поражения в матче с «Ахматом»
В заключительном матче 17-го тура чемпионата России московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Ахматом» — 1:1. Бело-голубые ушли от поражения благодаря чудесному голу, который забил их вратарь Игорь Лещук. Они набрали 32 очка и занимают пятое место.
Голкипер «Динамо» Игорь Лещук не только отбивал мячи в матче с «Ахматом», но и сам забил, став автором первого вратарского гола с игры в истории чемпионатов России
Фото: ФК «Ахмат»
Учитывая, что 17-й тур получился очень богатым на неожиданные результаты с участием лидеров, «Динамо» следовало быть настороже. И пускай «Ахмат» по-прежнему находится в тяжелом положении, в последнее время он выглядел отнюдь не безнадежно. Да, грозненцы оставались единственными, кому не удалось одержать ни одной домашней победы в текущем чемпионате, но при этом конкретно динамовцы не выигрывали на их поле три года.
Между тем турнирная ситуация просто обязывала бело-голубых забирать три очка, чтобы вслед за «Спартаком» также подключиться к чемпионской гонке. И их главный тренер Марцел Личка вроде бы выбрал атакующий вариант стартового состава, однако никакой остроты попытки гостей комбинировать не несли. Даже такая далеко не самая надежная оборона в премьер-лиге, как у «Ахмата», спокойно читала и разрушала динамовскую игру. Более того, в середине первого тайма хозяева сами выдали настолько активный отрезок, что могли забить не один гол.
Счет открыл Максим Самородов, который недавно отличился в матче чемпионата с «Крыльями Советов» и в кубковой встрече с «Зенитом». Форвард сборной Казахстана сейчас, что называется, в огне, тем удивительнее, что москвичи не уделили ему должного внимания в своей штрафной площади после подачи Дарко Тодоровича и скидки Даниила Уткина. Самородов обработал мяч и вторым касанием отправил его в сетку. Затем бело-голубых выручил голкипер Игорь Лещук, отразивший два подряд удара от Надера Гандри и Лечи Садулаева. А вскоре Самородов должен был заколачивать второй гол, когда оказался абсолютно один перед воротами при розыгрыше углового, но вообще не сумел пробить и каким-то непостижимым образом запорол вернейший момент.
«Динамо» постепенно потушило этот пожар, тем не менее первый тайм лучше провел «Ахмат».
У гостей до перерыва прошли разве что две верховые передачи на Константина Тюкавина, который все-таки головой бьет не так хорошо, как ногами. А в целом у подопечных Лички снова возникли серьезные проблемы на выезде в противостоянии с клубом из нижней части таблицы, ведь в предыдущем туре они уже упустили победу над «Факелом».
В Грозном им и вовсе пришлось думать о том, как бы для начала не проиграть. Хозяева продолжали довольно уверенно защищаться и сдерживать прежде всего Хорхе Карраскаля, который отвечал за креатив в средней линии москвичей. По ходу второго тайма Личка перекроил практически всю группу атаки в рамках тройной замены. Вот только перестановки чешского специалиста привели к тому, что опять активизировался «Ахмат» и Самородов имел еще один момент.
Динамовцы тоже отметились редким ударом в створ, который нанес Эль-Мехди Маухуб. Но для вратаря Георгия Шелии это были семечки. Очень опасно стало у его ворот после прострела Тюкавина, когда мяч заметался по штрафной и грозненцы коллективными усилиями еле отбились. В концовке гости уже по-настоящему спохватились, тогда как хозяева всячески сбивали темп и потягивали время.
В итоге столичный клуб спас от поражения Лещук, который прибежал в чужую штрафную на угловой и застал врасплох своего коллегу Шелию.
Мяч от головы динамовского голкипера взмыл куда-то высоко в воздух и упал за ленточку. Причем потом Лещук еще успел совершить сейв у собственных ворот. Бело-голубые вырвали ничью, но вместе с тем потеряли важные два очка.
Семнадцатый тур
«Ахмат»—«Динамо» (М) 1:1
Самородов, 22 — Лещук, 90+6.
Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Зенит» 12 3 2 36:10 39
2. «Краснодар» 11 5 1 34:12 38
3. «Спартак» 10 4 3 33:14 34
4. «Локомотив» 11 1 5 33:26 34
5. «Динамо» (М) 9 5 3 33:19 32
6. ЦСКА 8 4 5 27:14 28
7. «Ростов» 6 5 6 26:27 23
8. «Рубин» 6 5 6 22:24 23
9. «Акрон» 5 4 8 20:33 19
10. «Крылья Советов» 5 3 9 18:26 18
11. «Динамо» (Мх) 3 8 6 9:14 17
12. «Нижний Новгород» 4 4 9 15:31 16
13. «Химки» 3 7 7 21:31 16
14. «Факел» 2 8 7 11:24 14
15. «Ахмат» 1 7 9 15:32 10
16. «Оренбург» 1 6 11 16:32 8