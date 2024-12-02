Откаты нашлись во взрывчатке

Пресненский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу бывших гендиректора АО «Спецхимия» корпорации «Ростех» Юрия Зозули, гендиректора завода имени Я. М. Свердлова Юрия Шумского и его первого заместителя Олега Корпатенкова. Первый обвинялся в получении взяток в особо крупном размере, а двое других — в посредничестве в этом преступлении. Суд посчитал доказанным, что основной фигурант получал откаты как от поставщиков компонентов для производства взрывчатых веществ, так и от компаний, приобретавших продукцию ФКП, а его подельники ему в этом способствовали. В итоге Юрий Зозуля получил девять лет колонии строгого режима, Юрий Шумский — восемь лет, Олег Корпатенков — пять лет. Дополнительных наказаний осужденным назначать не стали, а гражданский иск прокуратуры к ним суд рассматривать не стал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрию Зозуле (в центре) и Юрию Шумскому (справа) назначили сроки, но обошлось без многомиллионных штрафов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Юрию Зозуле (в центре) и Юрию Шумскому (справа) назначили сроки, но обошлось без многомиллионных штрафов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Оглашение приговора началось с двухчасовым опозданием из-за задержки доставки содержавшихся под стражей Юрия Зозули и Юрия Шумского. Все это время Олег Корпатенков, который во время процесса находился под домашним арестом, просидел в судебном коридоре в окружении пришедших поддержать его родственников. Адвокаты фигурантов отказались общаться с представителями СМИ, сославшись на запрет со стороны подзащитных, и не стали делать прогнозы об исходе процесса. Впрочем, на оправдание вряд ли кто-нибудь из них рассчитывал, поскольку фигуранты в той или иной степени признавали вину. Да и тот же господин Корпатенков в суд пришел с баулом, набитым вещами, которые могли бы ему пригодиться в заключении.

В прениях сторон прокурор начала с того, что напомнила: завод имени Свердлова — градообразующее предприятие Дзержинска Нижегородской области, входящее в оборонно-промышленный комплекс России. При этом завод является единственным в России производителем октогена и гексогена и в целом — одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ и передаточных зарядов для горнорудной промышленности.

В 2023 году предприятие было включено в санкционный список Евросоюза.

Что касается непосредственно уголовного дела, то управленцев оборонного предприятия и вышестоящего холдинга сотрудники ФСБ и Следственного комитета России задержали осенью 2022 года. Фигурантам изначально инкриминировали особо крупное мошенничество (ч. 4 с. 159 УК РФ), но позже, поскольку подследственные являлись топ-менеджерами государственных организаций, обвинение переквалифицировали на коррупционное. В итоге Юрию Зозуле вменили в вину два эпизода получения взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ), а двум другим фигурантам — посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Отметим, что на момент задержания Юрий Зозуля уже возглавлял АО «РЗМ-Технология» (занимается научными разработками).

По версии следствия, фигуранты получали откаты при заключении контрактов как от поставщиков компонентов для производства взрывчатых веществ, так и от представителей компаний, которые приобретали продукцию ФКП.

Прокурор требовала назначить Юрию Зозуле путем частичного сложения сроков по отдельным эпизодам наказание в виде 17 лет колонии строгого режима. Бывшего гендиректора завода имени Я. М. Свердлова Юрия Шумского гособвинитель предложила приговорить к 15 годам колонии строгого режима, а Олега Корпатенкова — к 7 годам. Отметим, что последний вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, а его подельники — частично.

Адвокаты просили суд о снисхождении. В итоге председательствовавшая на процессе судья Александра Авдотьина назначила наказание Юрию Зозуле в виде девяти лет колонии строгого режима, почти вдвое меньше, чем просила прокурор. Юрий Шумский и Олег Корпатенков получили соответственно восемь и пять лет колонии строгого режима. Последнего взяли под стражу в зале суда после оглашения резолютивной части приговора.

Интересно, что на осужденных при этом не были наложены штрафы, что при вынесении приговоров по коррупционным делам бывает довольно редко.

А поданный прокуратурой иск на 33 млн руб. был оставлен без рассмотрения — его рекомендовано направить в гражданский суд.

Представители защиты не стали комментировать итоги процесса, однако в разговорах между собой сошлись во мнении, что приговор следует обжаловать.

Алексей Соковнин