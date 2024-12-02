Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Откаты нашлись во взрывчатке

Осуждены бывшие топ-менеджеры предприятий «Ростеха»

Пресненский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу бывших гендиректора АО «Спецхимия» корпорации «Ростех» Юрия Зозули, гендиректора завода имени Я. М. Свердлова Юрия Шумского и его первого заместителя Олега Корпатенкова. Первый обвинялся в получении взяток в особо крупном размере, а двое других — в посредничестве в этом преступлении. Суд посчитал доказанным, что основной фигурант получал откаты как от поставщиков компонентов для производства взрывчатых веществ, так и от компаний, приобретавших продукцию ФКП, а его подельники ему в этом способствовали. В итоге Юрий Зозуля получил девять лет колонии строгого режима, Юрий Шумский — восемь лет, Олег Корпатенков — пять лет. Дополнительных наказаний осужденным назначать не стали, а гражданский иск прокуратуры к ним суд рассматривать не стал.

Юрию Зозуле (в центре) и Юрию Шумскому (справа) назначили сроки, но обошлось без многомиллионных штрафов

Юрию Зозуле (в центре) и Юрию Шумскому (справа) назначили сроки, но обошлось без многомиллионных штрафов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Юрию Зозуле (в центре) и Юрию Шумскому (справа) назначили сроки, но обошлось без многомиллионных штрафов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Оглашение приговора началось с двухчасовым опозданием из-за задержки доставки содержавшихся под стражей Юрия Зозули и Юрия Шумского. Все это время Олег Корпатенков, который во время процесса находился под домашним арестом, просидел в судебном коридоре в окружении пришедших поддержать его родственников. Адвокаты фигурантов отказались общаться с представителями СМИ, сославшись на запрет со стороны подзащитных, и не стали делать прогнозы об исходе процесса. Впрочем, на оправдание вряд ли кто-нибудь из них рассчитывал, поскольку фигуранты в той или иной степени признавали вину. Да и тот же господин Корпатенков в суд пришел с баулом, набитым вещами, которые могли бы ему пригодиться в заключении.

В прениях сторон прокурор начала с того, что напомнила: завод имени Свердлова — градообразующее предприятие Дзержинска Нижегородской области, входящее в оборонно-промышленный комплекс России. При этом завод является единственным в России производителем октогена и гексогена и в целом — одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ и передаточных зарядов для горнорудной промышленности.

В 2023 году предприятие было включено в санкционный список Евросоюза.

Что касается непосредственно уголовного дела, то управленцев оборонного предприятия и вышестоящего холдинга сотрудники ФСБ и Следственного комитета России задержали осенью 2022 года. Фигурантам изначально инкриминировали особо крупное мошенничество (ч. 4 с. 159 УК РФ), но позже, поскольку подследственные являлись топ-менеджерами государственных организаций, обвинение переквалифицировали на коррупционное. В итоге Юрию Зозуле вменили в вину два эпизода получения взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ), а двум другим фигурантам — посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Отметим, что на момент задержания Юрий Зозуля уже возглавлял АО «РЗМ-Технология» (занимается научными разработками).

По версии следствия, фигуранты получали откаты при заключении контрактов как от поставщиков компонентов для производства взрывчатых веществ, так и от представителей компаний, которые приобретали продукцию ФКП.

Прокурор требовала назначить Юрию Зозуле путем частичного сложения сроков по отдельным эпизодам наказание в виде 17 лет колонии строгого режима. Бывшего гендиректора завода имени Я. М. Свердлова Юрия Шумского гособвинитель предложила приговорить к 15 годам колонии строгого режима, а Олега Корпатенкова — к 7 годам. Отметим, что последний вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, а его подельники — частично.

Адвокаты просили суд о снисхождении. В итоге председательствовавшая на процессе судья Александра Авдотьина назначила наказание Юрию Зозуле в виде девяти лет колонии строгого режима, почти вдвое меньше, чем просила прокурор. Юрий Шумский и Олег Корпатенков получили соответственно восемь и пять лет колонии строгого режима. Последнего взяли под стражу в зале суда после оглашения резолютивной части приговора.

Интересно, что на осужденных при этом не были наложены штрафы, что при вынесении приговоров по коррупционным делам бывает довольно редко.

А поданный прокуратурой иск на 33 млн руб. был оставлен без рассмотрения — его рекомендовано направить в гражданский суд.

Представители защиты не стали комментировать итоги процесса, однако в разговорах между собой сошлись во мнении, что приговор следует обжаловать.

Алексей Соковнин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...