Глава СКР Бастрыкин ждет доклад из-за возможного строительства завода под Уфой

Следственное управление СК России по Башкирии начало проверку из-за возможного строительства завода в деревне Жилино (относится к Октябрьскому району Уфы). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Архангельскому подготовить доклад о ходе и итогах проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поводом для реакции правоохранителей стало обращение местных жителей в приемную Александра Бастрыкина, которые не согласны с планами открыть производство мебели рядом с жилыми домами. Между тем, как сообщает Информационный центр СКР, ранее на территории планируемого строительства предполагалось строительство школы, однако власти поменяли решение без учета мнения граждан. В городской администрации отмечают, что строительство в деревне школы, а также детского сада и и поликлиники предусмотрено градостроительной документацией.

По последней информации, опубликованной порталом «Пруфы», из-за опасений местных жителей власти приняли решение перенести строительство промышленного объекта из Жилино в другой населенный пункт. Об этом изданию рассказал замминистра земельных и имущественных отношений Башкирии Дмитрий Суслин.

Идэль Гумеров