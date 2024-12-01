Сербию и Косово накрыло водоканалом

Отношения между Белградом и Приштиной вновь резко обострились. После подрыва канала, который снабжает водой население и крупнейшие косовские ТЭЦ, премьер Косово Альбин Курти обвинил Сербию в организации «преступного нападения террористов», а косовская полиция провела массовые обыски и аресты. В ЕС тоже расценили случившееся как теракт. Между тем в Сербии все обвинения в свой адрес отвергли, назвав их «необоснованными и ничем не подкрепленными». А лидеры косовских сербов объявили, что власть в Приштине использует создавшуюся ситуацию для «окончательного сведения счетов с сербами» и изгнания их из Косово. Все это может означать, что активно продвигаемая ЕС и США в последние годы нормализация отношений между Сербией и Косово фактически провалилась. С подробностями — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Офицеры полиции Косово

Фото: Radul Radovanovic / AP Офицеры полиции Косово

Фото: Radul Radovanovic / AP

Подрыв водоканала Ибар—Лепенац, который не только снабжает водой север Косово, включая столицу Приштину, но и используется для обеспечения работы систем охлаждения ТЭЦ Kosovo A, Kosovo B, произошел в ночь на 30 ноября. Ему предшествовали инциденты у полицейского участка и здания местной администрации: неизвестные взорвали там ручные гранаты. Все это привело к резкому обострению обстановки в населенном преимущественно сербами северном Косово.

В субботу косовская полиция при поддержке спецназа провела обыски и задержания во многих населенных пунктах на севере. Согласно сообщениям полиции, было арестовано восемь человек, изъято большое количество оружия и взрывчатки. Лидеры косовских сербов заявили о «фактической оккупации спецназом» главного города на севере — Косовска-Митровица.

Практически сразу после подрыва водоканала премьер Косово Альбин Курти обвинил Сербию в том, что именно она стоит за «преступным нападением террористов, которые планировали разрушить важную инфраструктуру».

Тезис премьера развил глава косовского МВД Джеляль Свечля: «Нападение на водоканал координировалось террористическими организациями. Их целью было нанесение максимального ущерба Косово и его гражданам». По словам министра, «значительная часть изъятого в ходе обысков оружия и военного снаряжения — сербского производства».

Президент Косово Вьоса Османи срочно встретилась в субботу с послами пяти ведущих западных стран (США, Великобритания, Франция, Германия и Италия) в Приштине, чтобы сообщить им о «террористическом нападении на жизненно важную инфраструктуру Косово, которое угрожает его национальной безопасности». Послы на сей счет изъясняться не стали, но в тот же день последовала жесткая реакция из Брюсселя. «Евросоюз решительно осуждает террористическое нападение на водоканал. Это мерзкий акт саботажа против жизненно важной гражданской инфраструктуры Косово»,— заявил Жозеп Боррель в последний день пребывания на посту главы дипломатии ЕС (1 декабря его сменила Кая Каллас).

В Сербии все обвинения в свой адрес категорически отвергают. Глава МИДа Марко Джурич назвал их «необоснованными и ничем не подкрепленными», а министр обороны Братислав Гашич заверил, что обнаруженные в Косово оружие и боеприпасы «не могли попасть туда с сербских складов». Лидер косовских сербов Игорь Симич прямо заявил, что власти в Приштине используют ситуацию с подрывом водоканала для «сведения счетов с сербами» и изгнания их из Косово.

Позицию Белграда окончательно сформулировал президент Александр Вучич, который в воскресенье выступил со специальным обращением к нации. Он назвал случившееся на севере Косово «попыткой крупного гибридного нападения на Сербию»

«Приказ об этом отдал лично Курти, и это подтвердит расследование, которое мы ведем. Нам уже известно и то, кто мог быть непосредственным исполнителем»,— сообщил президент Сербии. После чего добавил, что «информировать об этом общественность не станет», хотя и готов к сотрудничеству с миссиями ЕС и НАТО в Косово.