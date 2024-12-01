Работники всех заводов Volkswagen начинают предупредительную забастовку

Профсоюз IG Metall призвал работников всех заводов Volkswagen в Германии начать в понедельник, 2 декабря, предупредительную забастовку. Решение в пользу проведения масштабной забастовки руководство профсоюза приняло после того, как очередной раунд переговоров с руководством компании ни к чему не привел. Руководство VW в сентябре заявило, что ему, скорее всего, придется закрыть несколько заводов в Германии из-за снижения спроса и ухудшения финансовых показателей концерна. Позднее стало известно, что речь может идти о закрытии по меньшей мере трех предприятий. В конце октября на 11 заводах VW в Германии уже прошла предупредительная часовая забастовка.

20 ноября профсоюз предложил менеджменту концерна собственный план выхода из кризиса, предусматривающий заморозку зарплат в обмен на сохранение рабочих мест. По расчетам профсоюза, это должно помочь компании сократить расходы на €1,5 млрд. Однако в минувшую пятницу, 29 ноября, руководство VW отвергло этот вариант, заявив, что предложенные профсоюзом меры не гарантируют сокращения расходов в долгосрочной перспективе и лишь отсрочат принятие радикальных мер. «Новые переговоры в куда более сложных условиях понадобятся самое позднее уже к 2026 году»,— цитирует Reuters источник в Volkswagen, отметивший, что часть предложений профсоюза «юридически неосуществима».

Несмотря на решение о забастовке, профсоюз продолжит вести переговоры с руководством концерна. Новая встреча представителей сторон намечена на 9 декабря.

О глубоком кризисе Volkswagen — в материале «Ъ» «Народный автомобиль страшно отдалился от народа».

Кирилл Сарханянц