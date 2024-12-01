Осень 2024 года в Москве стала самой теплой за последние 145 лет наблюдений

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что прошедшая осень в Москве стала рекордно теплой за всю историю наблюдений за погодой с 1879 года. По его словам, средняя температура воздуха в столице составила +8,8 °C.

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В среднем температура воздуха оказалась теплее прошлых значений на 3,1 градуса. В сентябре средняя температура составила +17,1 °C, что на 5,2 градуса выше климатической нормы. Средняя температура октября составила +7,7 °C — на 1,9 градуса выше нормы. Ноябрь оказался теплее нормы на 2,2 градуса: средняя температура составила +1,7 °C.

Синоптик добавил, что в 2023 году средняя температура осенью была на уровне +7,1 °C. До 2024 года самой теплой осень была в 1938 и 1974 годах: тогда средняя температура сезона достигала +7,9 °C.