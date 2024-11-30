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Минниханов поручил увеличить число рабочих мест для инвалидов в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение усилить работу по созданию рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом он сообщил на совещании по случаю Декады инвалидов и Международного дня инвалидов.

Рустам Минниханов подчеркнул, что работу по созданию доступной инклюзивной среды в общественных местах и жилом фонде нужно продолжать. Он также рекомендовал усилить работу по увеличению уровня занятости инвалидов. Минниханов обратил внимание на то, что многие участники специальной военной операции получили инвалидность и нуждаются в особом внимании.

Кроме того, раис призвал обеспечить все необходимые условия для организации медицинской помощи, особенно детям-инвалидам. По его словам, детям необходимо дополнительное образование, а система физического воспитания и спорта должна быть доступной.

По информации господина Минниханова в Татарстане проживают 282 тыс. человек с разной степенью инвалидности, в том числе 18 тыс. детей-инвалидов. Он также поручил организовать тематические встречи, культурные и спортивные мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках Декады инвалидов.

Анар Зейналов

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