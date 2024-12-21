Завтра исполняется 60 лет вице-президенту Российского совета по международным делам Михаилу Маргелову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Маргелов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Михаил Маргелов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет замруководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

— Дорогой Миша! От всей души поздравляю тебя с малым юбилеем! Ты живешь очень интересной и насыщенной жизнью, и чем бы ты ни занимался — везде сохраняешь свои незаурядность, энергичность и оптимизм. Это всегда вызывало и вызывает мое восхищение. Во многом наши пути проходят в одинаковых областях. Ты тоже успел поработать в администрации президента, потрудиться и на дипломатическом поприще. Но главное, что нас объединяет,— это наш востоковедческий фундамент, который в нас заложила альма-матер, Институт стран Азии и Африки МГУ. Рад, что сейчас мы вместе стараемся придать новый импульс для развития нашего института. Желаю тебе здоровья, счастья и по-прежнему интересной жизни! Твой Песков

Рубрику ведет группа «Прямая речь»