Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Завтра исполняется 60 лет вице-президенту Российского совета по международным делам Михаилу Маргелову

Михаил Маргелов

Михаил Маргелов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Михаил Маргелов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет замруководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

— Дорогой Миша! От всей души поздравляю тебя с малым юбилеем! Ты живешь очень интересной и насыщенной жизнью, и чем бы ты ни занимался — везде сохраняешь свои незаурядность, энергичность и оптимизм. Это всегда вызывало и вызывает мое восхищение. Во многом наши пути проходят в одинаковых областях. Ты тоже успел поработать в администрации президента, потрудиться и на дипломатическом поприще. Но главное, что нас объединяет,— это наш востоковедческий фундамент, который в нас заложила альма-матер, Институт стран Азии и Африки МГУ. Рад, что сейчас мы вместе стараемся придать новый импульс для развития нашего института. Желаю тебе здоровья, счастья и по-прежнему интересной жизни! Твой Песков

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...