Минцифры опровергло отмену отсрочки для IT-специалистов

Появившаяся в СМИ информация о том, что с марта 2025 года в России отменяют отсрочку от армии для IT-специалистов, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минцифры. Как уточнило министерство, речь идет только об изменении правил получения отсрочки.

Об отмене в России отсрочки для айтишников сообщил портал Digital report. В публикации утверждалось, что с 21 марта 2025 года, после вступления в силу новых правил, отсрочка сохранится только для двух категорий IT-организаций. «Полное освобождение от призыва получат сотрудники силовых структур и специалисты компаний, выполняющих государственный оборонный заказ. Для остальных представителей IT-сферы автоматическая отсрочка будет отменена»,— написал портал.

Как пояснило Минцифры, уже оформленные брони сотрудникам продолжают действовать до 21 марта 2025 года. После этой даты получить бронь можно будет по новым условиям. «Были скорректированы общие правила бронирования сотрудников компаний из всех отраслей экономики. Речь идет о перечне условий, при которых организация признается обеспечивающей устойчивую работу экономики и получает по отдельному решению право бронирования своих сотрудников»,— говорится в Telegram-канале министерства.

В 2024 году отсрочка действует для сотрудников IT-компаний, аккредитованных в Минцифры. Осенний призыв в РФ проходит с 1 октября до 31 декабря.

Подробнее об осеннем призыве — в материале «Ъ».