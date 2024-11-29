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В Казани на зимнее обслуживание дворов не хватает 735 дворников

Из-за низких тарифов на уборку дворов и недостаточного финансирования на зимнее содержание Казани не хватает 735 дворников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В Казани на зимнее обслуживание дворов не хватает 735 дворников

В Казани на зимнее обслуживание дворов не хватает 735 дворников

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В Казани на зимнее обслуживание дворов не хватает 735 дворников

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Из 4,2 тысячи многоквартирных домов Казани менее 5% утвердили тарифы на содержание придомовых территорий. Остальные собственники платят по базовому тарифу в 5,15 руб. за квадратный метр, установленному для муниципального жилья. Эти средства недостаточны для того, чтобы нанять необходимое количество работников и обеспечить качественную уборку.

На данный момент дворы обслуживают 1453 дворника, однако, согласно нормативам, для уборки 15,3 млн квадратных метров дворовых территорий нужно почти 2200 человек. Нехватка кадров может усилиться с началом снегопадов, когда традиционно около 20% работников увольняются из-за низкой заработной платы.

В тариф на уборку не заложены расходы на вывоз снега, и этот вопрос должны решать жильцы на общих собраниях. Заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин отметил, что содержание дворов — это обязанность собственников жилья, а повышение тарифов позволило бы улучшить условия для дворников и повысить качество уборки.

«Мы не навязываем решения нашим уважаемым горожанам, а просто предлагаем им вспомнить свои права и обязанности собственников по содержанию своего имущества. Жителям принадлежит не только то, что находится за дверями их квартиры, но также — пропорционально площади занимаемых помещений — и весь дом, и придомовая территория. И все это надо содержать. И это, повторюсь, не только право, но и обязанность — бремя содержания своего имущества. Вопросы такого рода в соответствии с Жилищным кодексом РФ, действующим с 2006 года, решаются на общем собрании жильцов путем голосования. Если жители готовы рассматривать варианты, мы готовы помогать со своей стороны с расчетами, оформлением документов и т. д.»,— сказал господин Гиниятуллин.

В начале года дворы Казани убирали 2,3 тыс. дворников.

Анар Зейналов

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