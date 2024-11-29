Минобороны РФ: ударом «Искандера» по группе ВСУ в Одессе уничтожены 72 военных

При ударе баллистическими ракетами комплекса «Искандер» по месту базирования одного из отрядов центра сил специальных операций (ССО) украинской армии в Одессе уничтожены 72 военных, среди которых девять французов. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Telegram-канале ведомство также отчиталось о комбинированном ударе по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, которая обеспечивала их работу.

Кроме того, Минобороны напомнило о пусках «Искандеров» 25 и 26 ноября, в результате которых в окрестностях села Новомихайловка Одесской области были ликвидированы две пусковые установки с баллистическими ракетами «Гром-2», а также установка и транспортно-заряжающая машина противокорабельного комплекса ВСУ «Нептун».

Подробнее о новейшей баллистической ракете России — в материале Андрея Колесникова «К ближайшему "Орешнику" за новою мечтой».