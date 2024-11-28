По каким показателям будут оценивать работу губернаторов

1. Доверие к власти (доверие к президенту РФ, высшим должностным лицам субъектов РФ, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения регионами национальных целей развития).*

2. Численность населения субъекта РФ.

З. Суммарный коэффициент рождаемости.

4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

5. Уровень бедности.

6. Удовлетворенность граждан условиями для занятий физической культурой и спортом.*

7. Удовлетворенность участников СВО условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства.*

8. Уровень образования.

9. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

10. Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность.*

11. Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности.*

12. Количество семей, улучшивших жилищные условия.

13. Объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости.

14. Качество среды для жизни в опорных населенных пунктах.

15. Доля автодорог крупнейших городских агломераций и автодорог регионального значения, соответствующих нормативам.

16. Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах.

17. Качество окружающей среды.

18. Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения.

19. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.

20. Темп роста дохода в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства.

21. «Цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования.