По каким показателям будут оценивать работу губернаторов
Регламент
1. Доверие к власти (доверие к президенту РФ, высшим должностным лицам субъектов РФ, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения регионами национальных целей развития).*
2. Численность населения субъекта РФ.
З. Суммарный коэффициент рождаемости.
4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
5. Уровень бедности.
6. Удовлетворенность граждан условиями для занятий физической культурой и спортом.*
7. Удовлетворенность участников СВО условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства.*
8. Уровень образования.
9. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
10. Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность.*
11. Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности.*
12. Количество семей, улучшивших жилищные условия.
13. Объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости.
14. Качество среды для жизни в опорных населенных пунктах.
15. Доля автодорог крупнейших городских агломераций и автодорог регионального значения, соответствующих нормативам.
16. Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах.
17. Качество окружающей среды.
18. Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения.
19. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.
20. Темп роста дохода в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства.
21. «Цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования.
*Основные социологические показатели.