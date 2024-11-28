Джо Байден заявил о достижении статус-кво в отношениях с Китаем

Президент США Джо Байден пообщался с тремя американцами, освобожденными при недавнем обмене заключенными с Китаем. По его словам, сейчас между военными обеих стран установлена прямая линия связи, а отношения между США и Китаем достигли статус-кво.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Craig Hudson, Reuters Фото: Craig Hudson, Reuters

«Мы создали горячую линию между президентом Си (председатель КНР Си Цзиньпин.— "Ъ") и мной, а также военными — прямую линию. В одном я уверен насчет Си: он не хочет совершить ошибку. Я говорю это искренне»,— сказал господин Байден, общаясь с журналистами во время посещения пожарной части на острове Нантакет в Массачусетсе (цитата по Independent).

Обмен заключенными между США и Китаем состоялся вчера, 27 ноября. Трое граждан США — Марк Свидан, Кай Ли и Джон Люн — были освобождены в обмен на троих неизвестных граждан КНР. Господин Свидан был арестован в КНР осенью 2012 года. Его обвинили в изготовлении и продаже наркотиков и приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года. Господин Ли был арестован в 2016-м и приговорен к десяти годам тюрьмы, господин Люн — в 2023 году, его приговорили к пожизненному заключению, обоих обвиняли в шпионаже.

Об отношениях двух стран — в публикации «Ъ» «США и Китай строят стену доверия».