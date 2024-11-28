В Казахстане возбуждено дело из-за появления флага Украины в день визита Путина

МВД Казахстана проводит расследование в связи с появлением украинского флага на уличном экране в Астане накануне, 27 ноября. В этот день начался визит президента Владимира Путина. Возбуждено уголовное дело.

Как говорится в сообщении МВД Казахстана в Telegram, инцидент связан с компанией Keruen Media. Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе версия о технических неполадках и о «возможном внешнем неправомерном вмешательстве в процессы функционирования оборудования». МВД пообещало привлечь к ответственности «виновных в противоправных деяниях».

Государственная техническая служба проводит проверку по «факту подмены на непродолжительное время демонстрируемого изображения флага». По предварительным данным ведомства, была совершена атака с зарубежных IP-адресов с использованием прокси-серверов.