Находящийся в розыске журналист Дмитрий Фоминцев объявил о закрытии TochkaNews

Екатеринбургское интернет-издание TochkaNews находящегося в розыске уральского журналиста и его главного редактора Дмитрия Фоминцева объявило о завершении работы, об этом главред сообщил на сайте издания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Фоминцев

Фото: Соцсети Дмитрия Фоминцева Дмитрий Фоминцев

Фото: Соцсети Дмитрия Фоминцева

По его словам, это были лучшие шесть лет в его карьере. «Информационное агентство "ТочкаНьюс" прекращает свою работу. В России нет больше журналистики, остались лишь пропагандоны!»,— прокомментировал Дмитрий Фоминцев.

Напомним, в июле МВД РФ объявило 42-летнего Дмитрия Фоминцева в розыск. Адвокат Наталья Волкова рассказала «Ъ-Урал», что это касается ч. 1 ст. 148 (оскорбление чувств верующих), сейчас ее доверитель находится не на территории РФ. Госпожа Волкова предположила, что уголовное дело связано с обысками, которые проходили в январе в офисе TochkaNews.

После распространения в СМИ информации об объявлении в розыск Дмитрий Фоминцев написал в своем Telegram-канале «ИродЪ Уральский», что он находится в розыске из-за постов в канале. В частности, в июне 2023 года он опубликовал фотографию митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) и написал: «Фото с обезьянкой митрополитом Жекой во времена предвыборной кампании — бесценно».

Ирина Пичурина