Россия может заблокировать предложенную США программу работы Совбеза ООН

Россия может заблокировать программу работы Совета Безопасности (СБ) ООН, которую в декабре предложат США на правах председателя СБ. Такую возможность допустил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, это произойдет, если американская сторона пойдет на принципиальное продвижение своих установок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский

Фото: Фото из архива Trade Insight Biweekly Magazine Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский

Фото: Фото из архива Trade Insight Biweekly Magazine

«Это не значит, что от них (американцев.— "Ъ") не стоит ожидать неожиданностей — они вполне могут попытаться осложнить жизнь и нам, и тем, кто придет им на смену. Посмотрим, прогнозы в таких делах — вещь неблагодарная. Но я не удивлюсь, если нам придется заблокировать их программу работы»,— заявил дипломат в интервью ТАСС.

Господин Полянский напомнил, что ранее Россия заблокировала предложенную Совбезу британской стороной повестку. Первый зампостпреда пояснил, что Москва сделала это, поскольку британцы пошли на принцип и хотели максимально отразить в документах украинскую тематику.