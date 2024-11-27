Госдума разрешила госорганам скрывать часть информации в военное время

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, который позволит органам власти, прокуратуры и следствия в регионах, где введено военное положение, скрывать часть информации о своей деятельности. Поправки будут внесены в закон «О военном положении». На рассмотрение в ГД проект внесло правительство.

Согласно закону, федеральные органы смогут ограничивать информацию о работе органов исполнительной власти и государственных организаций, местного самоуправления, а также органов военного управления. Верховный суд получит возможность ограничивать доступ к информации о работе местных судов. В случае с работой прокуратуры и следственных органов порядок ограничений будут определять Генпрокуратура и Следственный комитет.

На данный момент режим военного положения введен на присоединенных к России новых регионах: в Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае действует режим «среднего уровня реагирования».

Что нужно знать о законе РФ о военном положении — в материале «Ъ».