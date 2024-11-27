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Коммерсантъ FM
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«Стать коммерсантом»

Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 96

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, как компании могут эффективнее привлекать и чем мотивировать соискателей.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Борьба за специалистов усиливается. Компании вынуждены перекупать сотрудников у конкурентов, привлекая их большей зарплатой, социальной поддержкой, возможностью удаленной работы. Кто-то пытается взращивать собственные кадры. Еще одним выходом из сложной ситуации становится оптимизация бизнес-процессов. Например, по нацпроекту «Производительность труда» компании могут автоматизировать некоторые задачи на предприятии, получить рекомендации по сокращению затрат и повышению эффективности, причем бесплатно.

В условиях дефицита кадров это становится хорошим подспорьем для отечественного бизнеса, говорит CEO сервиса для самозанятых RUQI Алина Логунова: «Дефицит кадров сильнее всего отразился на рабочих специальностях. Для устранения негативного тренда необходимо обеспечивать рост производительности труда на 2,4% ежегодно. И, конечно, это невозможно сделать без качественной работы с кадрами, с персоналом. Здесь важна правильная работа еще на начальном этапе — как с поиском сотрудников, так и с мотивацией этих людей. Например, мы в RUQI заранее продумываем, как можно мотивировать персонал, если его род деятельности связан с переработками. Разрабатываем и систему мотивации за срочный выход. Таким образом, мы всегда готовы помочь компаниям найти качественный персонал даже в тех профессиях, где сейчас наблюдается острый дефицит кадров».

Согласно исследованию консалтинговой компании «Яков и партнеры», к концу десятилетия дефицит кадров в стране может достичь 4 млн человек. Сильнее всего проблема отразится на обрабатывающей промышленности, транспорте и торговле, и привычные подходы уже не помогут исправить ситуацию. На решение проблемы с кадровым голодом нацелен новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», который начнет работать со следующего года.

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