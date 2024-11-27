Германия закрывает немецкое бюро российского «Первого канала»

Сотрудникам корпункта российского «Первого канала» в Берлине предписано уехать из Германии. Власти страны приняли решение закрыть немецкое бюро канала, сообщил местный корреспондент Иван Благой. МИД РФ пригрозил введением ответных мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Господин Благой и его коллега Дмитрий Волков должны покинуть территорию ФРГ в первой половине декабря. По его словам, соответствующий документ они получили от немецких властей вчера, 26 декабря. Закрытие немецкого бюро последовало после репортажа о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука, сообщил телеканал.

Россия подготовила ответные меры, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Сегодня будут объявлены ответные меры»,— сказала дипломат, не приведя подробностей.

Работу российских СМИ стали ограничивать за границей на фоне военного конфликта на Украине. В сентябре США ввели санкции в отношении «России сегодня» и RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти санкции «граничащими с безумием». По его словам, Кремль, в отличие от Запада, не вмешивается в редакционную политику СМИ.