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Глава воронежского Госстройнадзора может перейти на работу в Москву

Руководитель инспекции государственного строительного надзора Воронежской области Сергей Болгов решил оставить свой пост ради работы в федеральном ведомстве. Он проходит финальное собеседование в Москве. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал источник в региональной власти.

В начале ноября стало известно о планах господина Болгова уйти в отставку до конца года из-за смены работы. Уточнялось, что он рассматривает для трудоустройства как Воронежскую область, так и иные регионы.

Сергей Болгов возглавил воронежский Госстройнадзор 30 декабря 2019 года. Он сменил на этой должности Юрия Ракова, оставившего ее по собственному желанию.

Сергею Болгову 38 лет. Он родился в Воронеже. В 2008 году окончил Воронежскую государственную лесотехническую академию (ныне — Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова) по специальности «Экономика и управление на предприятии (лесной комплекс)». С 2008-го по 2013 год работал в «Домостроительном комбинате» (один из крупнейших застройщиков области, основан сенатором от региона Сергеем Лукиным). В 2014 году трудился в управлении по государственному регулированию тарифов Воронежской области на должности начальника отдела контрольно-аналитической работы. В 2015–2019 годах руководил коммерческими строительными организациями.

Алина Морозова

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