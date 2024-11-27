Госдума запретила продажу несовершеннолетним зажигалок и баллончиков со сжиженным газом

Госдума приняла закон, который запрещает продажу несовершеннолетним зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров. Соответствующая статья появится в ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». В ней говорится, что в случае сомнения в возрасте покупателя продавец обязан отказать ему в продаже «потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения». Кроме того, под запрет попадает распространение рекламы и информации, которые могут побудить несовершеннолетних употребить сжиженный газ «путем вдыхания».

Законопроект был внесен группой депутатов от разных фракций в июне этого года. Как пояснили авторы инициативы, документ направлен на борьбу со сниффингом — «явлением, при котором состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов». Согласно данным прокуратуры, в результате отравления газосодержащей продукцией с 2016 по 2023 год в России пострадали 844 несовершеннолетних. При этом процент летальных исходов составил более 96% — погибли 817 детей.

В сентябре законопроект был принят в первом чтении, а 26 ноября — единогласно во втором и третьем. Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила, что вскоре будет внесен также законопроект об административной ответственности за продажу «потенциально опасных газосодержащих товаров» несовершеннолетним. Так, штрафы для физических лиц составят до 60 тыс. руб., должностных лиц — до 300 тыс. руб., а юридических лиц — до 600 тыс. руб.

Эмилия Габдуллина