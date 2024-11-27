Зеленые зоны прорастут акциями

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга приватизировал Московский парк Победы и садово-парковое предприятие (СПП) «Красносельское» через перевод из ГУП в акционерные общества, следует из распоряжений КИО, опубликованных на сайте ведомства. Депутаты городского парламента оценивают реорганизацию как формальность для исполнения федерального закона, но представители общественных организаций считают этот процесс позитивным изменением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Московский парк Победы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Московский парк Победы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Распоряжения КИО от 25 ноября «Об условиях приватизации имущества Санкт-Петербургского государственного унитарного садово-паркового предприятия “Красносельское”» и «Об условиях приватизации имущества Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия “Московский парк Победы”» появились на сайте ведомства вчера. Согласно документам, упомянутые ГУП приватизируются в рамках федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», городского закона от 10.03.2005 № 59–15 «О приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга» и постановления правительства города от 31.08.2023 «О Программе приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Реорганизация осуществляется путем перевода ГУП в АО. В сведениях ЕГРЮЛ информация об организациях пока не обновилась.

Ранее Смольный объявлял, что в этом году, помимо упомянутых ГУП, будет приватизировано СПП «Южное». В КИО не ответили на запрос редакции, есть ли у города планы по продаже долей в уставном капитале вновь созданных АО коммерческим организациям. Депутат городского парламента, председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию ЗакСа Петербурга Алексей Макаров объяснил, что текущая реорганизация — формальность, необходимая для исполнения федерального законодательства. Планы по продаже долей в АО городом не сообщались.

Руководитель федерального проекта «Парки России», член Общественной палаты РФ Сергей Буторин рассказал, что один из вариантов эффективного управления и развития общественных пространств и парков заключается в применении юридической формы отдельно хозяйствующего субъекта. Такими формами могут быть общество с ограниченной ответственностью либо акционерное общество со стопроцентным участием государства, чтобы осуществлялся контроль над социально значимыми объектами инфраструктуры. «Плюсы этой формы заключаются в возможности привлечения долгосрочных инвестиций, формирования единых требований, например, к арендаторам, осуществляющим свою деятельность или оказывающим услуги на территории общественных пространств и парков. Кроме того, это способствует созданию единой концепции управления, позволяющей объединить все пространства города под единого оператора, что, в свою очередь, дает новые возможности для муниципалитетов в развитии территорий»,— рассуждает эксперт.

Среди минусов господин Буторин называет вопросы, связанные с формированием эффективной команды управления. «Здесь есть два пути: привлечение профессионалов и экспертов данной сферы и формирование собственной команды, которая должна обладать определенными компетенциями, а для этого необходимо ее обучать и выработать саму стратегию развития общественных пространств и парков в городе»,— предупреждает он.

В перечисленных распоряжениях КИО указано, что до первого собрания акционеров АО «Московский парк Победы» генеральным директором общества назначен Владимир Гинтовт, а руководителем СПП «Красносельское» — нынешний врио руководителя организации Александр Мухтулов.

Александра Тен