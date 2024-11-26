Акции автоконцернов снижаются после обещаний Трампа ввести новые импортные пошлины

Котировки ряда европейских и американских автоконцернов заметно снизились, после того как избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести дополнительные пошлины на импорт в США товаров из Мексики, Канады и Китая.

В своей соцсети Truth Social он написал (стиль автора и использование прописных букв сохранены): «20 января (первый день после вступления в должность президента.— "Ъ") в числе моих первых указов я подпишу необходимые документы, которые введут для Мексики и Канады 25-процентный тариф на ВСЕ товары, поступающие в США через их нелепые Открытые Границы. Этот Тариф будет оставаться в силе до тех пор, пока Наркотики, и особенно Фентанил, а также Нелегальные Пришельцы не прекратят свое Вторжение в нашу Страну!» Господин Трамп также добавил: «У меня было много бесед с Китаем по поводу огромного количества наркотиков, особенно Фентанила, который отправляется в США. Но все без толку. И пока они не прекратят, мы будем взимать с Китая дополнительный Тариф в 10%, сверх всех других дополнительных Тарифов, на все их многочисленные товары, которые поступают в Соединенные Штаты Америки».

Одними из первых на эти заявления отреагировали котировки крупных автоконцернов, в том числе американских, которые собирают свои автомобили, в частности, в Канаде, Мексике и Китае. Акции General Motors упали на 7,3%, Ford — на 2,3%, альянса Stellantis, куда помимо прочих входят американские компании Chrysler и Dodge,— на 4,7%. Примерно четверть производящихся для США машин Stellantis выпускает на своих мексиканских заводах. Подешевели и акции иностранных компаний, также использующих производственные мощности в Канаде, Мексике и Китае для импорта машин в США. Акции Volkswagen снизились на 2,5%, Mercedes-Benz Group — на 1,5%, Toyota Motor — на 1,7%, Honda Motor — на 2,8%.

Евгений Хвостик