Право монсеньора

Впервые оказался на публике редкостный портрет, написанный, как считается, гением итальянского барокко Микеланджело Меризи да Караваджо. Римская Национальная галерея старинного искусства показывает «Портрет Маффео Барберини», который до сей поры многие десятилетия не покидал частного собрания и не был доступен даже для специалистов. Уже вторую за последний год музейную сенсацию, связанную с именем Караваджо, комментирует Сергей Ходнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стремление итальянских музеев получить «нового Караваджо» выглядит очень показательным

Фото: Alberto PIZZOLI / AFP Стремление итальянских музеев получить «нового Караваджо» выглядит очень показательным

Фото: Alberto PIZZOLI / AFP

«Портрет монсеньора Маффео Барберини», очевидно, написан в самые последние годы XVI века. Уже скоро Маффео Барберини — высокопоставленный чиновник римской курии, меценат, поэт, знаток классической словесности — станет сначала епископом, затем кардиналом. И в конце концов, уже в 1623-м,— римским папой Урбаном VIII, одним из творцов барочного Рима, покровителем Бернини и, увы, гонителем Галилея. Караваджо, напротив, будет вскорости вынужден отправиться в изгнание из папской столицы и скитаться по южным краям (Неаполь, Мальта, Сицилия) вплоть до безвременной смерти в 1610 году.

Точно известно, что монсеньора Барберини художник писал, да еще, возможно, не один раз. Дальше начинаются загадки. Предполагают, что выставленный нынче портрет хранился когда-то в том самом римском палаццо Барберини, где его показывают теперь. В 1935 году семейство Барберини «попросили» из дворца, а семейная коллекция частично перешла государству, а частично разошлась по новым покупателям в Европе и за океаном. Портрет монсеньора Маффео тоже оказался продан и к началу 1960-х годов уже точно находился в неназванном флорентийском частном собрании. Где его именно в то время увидел легендарный искусствовед Роберто Лонги, безоговорочно идентифицировал портрет как работу Караваджо. Атрибуция прижилась, существенных разногласий не вызывает, в нескольких профильных монографиях на картину указывают как на один из драгоценных и очень малочисленных образчиков деятельности Караваджо-портретиста. Но широкий зритель о существовании портрета не был осведомлен — полотно никогда прежде не показывали в музеях. Ни на одной из многочисленных выставок, посвященных Караваджо, «Портрет Маффео Барберини» не присутствовал.

Трудно не увидеть в том, как нынче портрет все-таки с помпой оказался под софитами, определенной переклички с другим караваджиевским событием этого года. Картину «Се человек» должны были пустить в Испании с молотка как произведение круга Хусепе де Риберы (за €1,5 тыс.), но продажу внезапно приостановили, переатрибутировали полотно как работу Караваджо и все-таки продали его испанскому резиденту уже за €36 млн. После чего триумфально выставили в Прадо (см. “Ъ” от 29 мая). С портретом Барберини и переатрибутировать ничего не надо, реноме уже готово. Возможно, как полагают некоторые эксперты, теперешняя римская «выставка одной картины» — намек на возможную в ближайшем будущем сделку: итальянские государственные собрания могут купить портрет у его нынешних частных владельцев, упредив публичные торги.

Что говорить, такая покупка была бы фактом, несомненно, престижным, а к соображениям престижа итальянская музейная сфера традиционно относилась внимательно, нынешняя пора уж никак не исключение. Есть пока только одна сложность. Вплоть до нынешней выставки портрет имела возможность рассмотреть воочию только щепотка специалистов. Консенсус вокруг авторства Караваджо сформирован в том числе из вердиктов, которые были вынесены на основании фоторепродукций. Теперь картина наконец-то на всеобщем обозрении, да и предметные исследования, надо думать, не заставят себя ждать. Тогда-то о кисти Караваджо и можно будет говорить уже без вопросительных знаков.

Сергей Ходнев