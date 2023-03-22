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Белгородский суд назначил многомиллионный штраф экс-начальнику железнодорожной станции за взятки

Свердловский райсуд Белгорода приговорил экс-начальника железнодорожной станции «Крейда» Белгородского центра организации работы железнодорожных станций — Юго-Восточной дирекции управления движением — филиала ОАО «РЖД» Павла Манакова к штрафу в 22 млн руб. В пресс-службе регионального управления ФСБ России рассказали, что он признан виновным в получении взяток (ч. 2, п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

Манакову также запрещено занимать управленческие должности в органах власти и коммерческих компаниях на три с половиной года. Приговор вступил в законную силу.

В суде установлено, что мужчина получил 472 тыс. руб. от предпринимателей за покровительство: деньги предназначались за ускорение подачи, уборки и оформления железнодорожных вагонов при перевозке грузов. Преступление было вскрыто УФСБ и белгородским ЛО МВД России на транспорте и Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Сергей Толмачев

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