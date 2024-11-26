Инвалидов СВО в Удмуртии обеспечат автомобилями с ручным управлением

Участников специальной военной операции (СВО), получивших инвалидность, обеспечат автомобилями с ручным управлением. Выдачу машин начнут в 2025 году. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов на сессии регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Обучение вождению таких автомобилей будет организовано на базе регионального ДОСААФ. Для этого в организацию закупят учебное авто с ручным управлением.