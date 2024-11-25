«Есть опасность новой гонки вооружений»

МИД РФ допустил размещение российских ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подобные действия станут ответом на аналогичные решения США, которые уже проявляют соответствующую активность в данной точке планеты. Между тем 26 ноября открывается внеочередная встреча Украина—НАТО. В центре обсуждения возможная реакция союзников на удар российской ракетой по заводу «Южмаш» в Днепре. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе напоминает, что подобная эскалация недешево стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Эскалация продолжается. В Брюсселе по инициативе Владимира Зеленского открывается внеочередная встреча Украина—НАТО на уровне постпредов при альянсе. Тема обсуждения — реакция на «Орешник». Западные бывшие партнеры отреагировали на данное событие, как водится, неконструктивно. Действия Российской Федерации они назвали опасными и безответственными. Отметили, что это Москва, а не Запад провоцирует эскалацию. И, собственно, главное заключается в том, что поддержка Киева не ослабнет ни при каких обстоятельствах.

Россия со своей стороны продолжает посылать сигналы-предостережения. В частности, речь может пойти об усилении военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где Америка также разворачивает свои ракетные комплексы. На это все приходится отвечать. Тем временем украинские власти устроили презентацию обломков «Орешника» для журналистов. Надо сказать, что выглядит все это как нечто, прилетевшее из космоса. Понятно, что сама по себе встреча Украина—НАТО носит исключительно технический характер, и ни на что глобально она повлиять не может. Поставить союзнику системы ПВО THAAD или ракеты Tomahawk в какой-нибудь обозримой перспективе невозможно.

Тем не менее то, что эта тема теперь находится в повестке дня, весьма показательный момент. Можно сказать с высокой долей уверенности, что вся остальная Европа продолжит вооружаться, в том числе и дорогими высокотехнологичными и умными перехватчиками, бомбами и ракетами попытается закрыть небо от новых и старых «Орешников». Это вполне можно назвать очередным этапом глобальной эскалации и, как следствие, усилением гонки вооружений.

Учитывая то, что каждая такая игрушка тянет на миллиарды долларов, соревнование это легким быть не обещает. Есть риск надорваться.

Тем более если еще помимо Запада разворачиваться и в Азию. То есть необходимо изыскивать новые ресурсы. Все это тоже недешево.

К слову, не совсем понятно, как к этому отнесется друг и стратегический партнер Китай. Кажется, что он не очень заинтересован в новом очаге напряженности у себя под боком. И, наконец, нельзя обойти вниманием, что отношения РФ и Южной Кореи также в последнее время складываются не лучшим образом. Так что есть угроза того, что некогда популярная продукция этой страны, в том числе автомобили, оборудование или нечто схожее, покинет отечественный рынок. Но уж, видно, ничего не поделаешь.

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