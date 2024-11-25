Кабмин забраковал законопроект об изменении границ охраняемых природных зон

В аппарате правительства рассмотрели проект федерального закона, который предлагали изменить ставропольские парламентарии. В правительстве посчитали, что при применении положений законопроекта, которые дают возможность «упразднения установленного режима особой охраны в отношении земельных участков, на которых расположены природные комплексы и объекты, может существенно снизиться совокупность эффективных мер охраны ООПТ и не исключена вероятность утраты природоохранного значения таких территорий».

В отзыве правительства также отмечается, что предложение использовать земли особо охраняемых территорий для хозяйственного освоения «приведет к возможности изъятия земель природно-заповедного фонда», что противоречит требованиям федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» и ст. 3 федерального закона «Об охране окружающей среды».

Краевые депутаты еще в августе 2024 года подготовили закон №693961-8 «О внесении изменений в федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" и статью 59 федерального закона "Об охране окружающей среды"». Народные избранники предлагали изменить границы ООПТ и связывали это с необходимостью «частичного хозяйственного использования» данных территорий. Кроме того, депутаты посчитали, что нужно исключить из заповедных земель те, где находятся «инфраструктурные объекты, дороги, терренкуры и прочее», а также если зафиксирована гибель «природных комплексов и объектов на территории региональной ООПТ».

В правовом управлении Госдумы РФ законопроект ставропольских коллег также забраковали, отметив, что он не соответствует «целям создания таких территорий».

Александра Ларинцева, Пятигорск