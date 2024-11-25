Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кабмин забраковал законопроект об изменении границ охраняемых природных зон

В аппарате правительства рассмотрели проект федерального закона, который предлагали изменить ставропольские парламентарии. В правительстве посчитали, что при применении положений законопроекта, которые дают возможность «упразднения установленного режима особой охраны в отношении земельных участков, на которых расположены природные комплексы и объекты, может существенно снизиться совокупность эффективных мер охраны ООПТ и не исключена вероятность утраты природоохранного значения таких территорий».

В отзыве правительства также отмечается, что предложение использовать земли особо охраняемых территорий для хозяйственного освоения «приведет к возможности изъятия земель природно-заповедного фонда», что противоречит требованиям федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» и ст. 3 федерального закона «Об охране окружающей среды».

Краевые депутаты еще в августе 2024 года подготовили закон №693961-8 «О внесении изменений в федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" и статью 59 федерального закона "Об охране окружающей среды"». Народные избранники предлагали изменить границы ООПТ и связывали это с необходимостью «частичного хозяйственного использования» данных территорий. Кроме того, депутаты посчитали, что нужно исключить из заповедных земель те, где находятся «инфраструктурные объекты, дороги, терренкуры и прочее», а также если зафиксирована гибель «природных комплексов и объектов на территории региональной ООПТ».

В правовом управлении Госдумы РФ законопроект ставропольских коллег также забраковали, отметив, что он не соответствует «целям создания таких территорий».

Александра Ларинцева, Пятигорск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...