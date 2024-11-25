Минсельхоз запретил вылов воблы в Астраханской области и Калмыкии до 2026 года

Минсельхоз ввел запрет на промышленный и любительский вылов воблы в границах Астраханской области и Калмыкии до 31 декабря 2025 года, следует из приказа, подписанного министром Оксаной Лут. До конца 2024 года был введен запрет на вылов в Астраханской области и Каспийском море. Сейчас запрет продлен и расширен на водные объекты Калмыкии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из приказа следует, что вылов воблы запрещен в Каспийском море, в реке Волга и ее водотоках в границах Астраханской области и Калмыкии. В семи районах Астраханской области также запрещен вылов плотвы (Икрянинский, Камызякский, Володарский, Лиманский, Красноярский, Наримановский и Приволжский районы).

Приказ также вводит запрет на использовании на территории Астраханской области нескольких видов отлова рыбы. Среди них — закидные мелкоячейные неводы с размером ячеек сетки 28 мм, приводами 36 мм и крыльями 40 мм.

Промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области и в Каспийском море был запрещен до конца текущего года. Исключения составлял период с 20 по 30 апреля. С предложением продлить запрет Минсельхоз выступил в августе.

Впервые промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области и Каспийском море был введен в 2023 году. Причиной мер стал низкий уровень запасов — за последние 20 лет снизился в шесть раз. В 2023 году рыбаки смогли добыть 779 т воблы. В 2024 году запрет продлили. В августе 2024 года Минсельхоз выступил с предложением продлить запрет до 2026 года. В мае губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин говорил, что вобла в регионе находится на грани исчезновения.