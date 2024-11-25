Лучших представителей гастробизнеса Удмуртии определили на премии «Ресторан года»

21 ноября в заведении «Эрмитаж Холл» состоялась церемония награждения победителей региональной премии «Ресторан года» в восьми номинациях. Лучших представителей отрасли гостеприимства в Удмуртии определил совет жюри.

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В номинации «Шеф-повар» победил представитель заведения японской кухни Momotaro Дмитрий Араки. Лучшей кондитерской эксперты признали предприятие Екатерины Харалдиной «Цех», лучшим кофе — сеть кофеен «Роль». В номинации «Мастер бара» одержал победу латиноамериканский бар El Presidente.

Лучшим рестораном местной кухни определили заведение Тыр Корка — часть этнокомплекса «Бобровая долина». В номинации «Лучший сервис» победителем признали ресторан гастропутешествий «56.53», в номинации «Лучший стритфуд» — сеть удмуртской кухни «Перепечкин». Открытием года стал ресторан «Ваще Огонь».

«Вы показали высочайший уровень мастерства и заслужили самые высокие оценки. Ваши достижения — пример для многих, и они будут способствовать дальнейшему развитию ресторанной индустрии в Удмуртии»,— сказала председатель Ассоциации рестораторов и отельеров республики Екатерина Волкова.

Напомним, премия «Ресторан года» проходила с апреля по ноябрь 2024 года. В ней приняли участие свыше 60 представителей ресторанного бизнеса Удмуртии. Мероприятие было организовано Ассоциацией рестораторов и отельеров Удмуртии при поддержке регионального минпрома и Торгово-промышленной палаты республики.