У побережья Египта затонула яхта, на борту которой находились 45 человек

В Красном море у египетского города Марса-эль-Алам затонула туристическая яхта Sea Story. На ней находились 31 пассажир и 14 членов экипажа. Некоторых из них доставили на берег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dive Pro Фото: Dive Pro

Издание Al-Youm as-Sabia пишет, что спасатели получили сообщение об инциденте примерно в 5:30 утра (4:30 мск). Губернатор провинции Красное Море генерал-майор Амр Ханафи сообщил, что некоторые выжившие после затопления яхты были найдены и доставлены на берег. Их точное количество не уточняется.

Управление регионом сообщает, что на яхте находились туристы из разных стран. Информация об их гражданстве также не приводится. Генконсульство России в Хургаде сообщило, что россиян на борту не было.