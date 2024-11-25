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Коммерсантъ FM
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У побережья Египта затонула яхта, на борту которой находились 45 человек

В Красном море у египетского города Марса-эль-Алам затонула туристическая яхта Sea Story. На ней находились 31 пассажир и 14 членов экипажа. Некоторых из них доставили на берег.

Фото: Dive Pro

Фото: Dive Pro

Издание Al-Youm as-Sabia пишет, что спасатели получили сообщение об инциденте примерно в 5:30 утра (4:30 мск). Губернатор провинции Красное Море генерал-майор Амр Ханафи сообщил, что некоторые выжившие после затопления яхты были найдены и доставлены на берег. Их точное количество не уточняется.

Управление регионом сообщает, что на яхте находились туристы из разных стран. Информация об их гражданстве также не приводится. Генконсульство России в Хургаде сообщило, что россиян на борту не было.

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