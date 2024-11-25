Следовавший в Москву поезд насмерть сбил пенсионерку в Ленобласти

Пожилая женщина погибла в результате наезда высокоскоростного поезда, следовавшего сообщением «Санкт-Петербург — Москва». Трагедии на железнодорожной станции Любань в Ленинградской области не удалось избежать, сообщили в пресс-службе транспортной полиции СЗФО.

Пенсионерка попала под колеса состава утром 23 ноября, о произошедшем доложили в дежурную часть транспортной полиции. Специалисты выяснили, что 68-летняя женщина переходила пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист попытался избежать столкновения, подав звуковые сигналы и применив экстренное торможение. Однако результата это не дало.

«Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. По данному факту сотрудниками Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что два человека погибли под колесами электропоездов под Петербургом.

Татьяна Титаева