Правительство утвердило план развития индустрии детских товаров

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении нового пятилетнего плана развития индустрии детских товаров. Согласно документу, к 2030 году объем производства должен превысить 982 млрд руб. «Дорожная карта» также предусматривает, что доля этой категории товаров российского производства на внутреннем рынке достигнет 50%.

«Она ("дорожная карта".— "Ъ") направлена на системное расширение инфраструктуры, обеспечивающей выпуск необходимой продукции и услуг для малышей и подростков, в том числе для обучения и воспитания. Среди прочего будет осуществляться мониторинг состояния отрасли в регионах»,— сказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами (цитата по сайту правительства).

Михаил Мишустин поручил Минпромторгу ежегодно отчитываться о состоянии индустрии детских товаров. На совещании он также указал, что развитие этой отрасли — важная часть работы по поддержке семей с детьми.

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров ожидает, что рост российского рынка всех детских товаров не превысит 12%. В 2023 году рынок увеличился на 13%, до 1,174 трлн руб.

Подробнее — в публикации «Ъ» «В игрушках не нашли импортозамещения».