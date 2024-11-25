Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство утвердило план развития индустрии детских товаров

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении нового пятилетнего плана развития индустрии детских товаров. Согласно документу, к 2030 году объем производства должен превысить 982 млрд руб. «Дорожная карта» также предусматривает, что доля этой категории товаров российского производства на внутреннем рынке достигнет 50%.

«Она ("дорожная карта".— "Ъ") направлена на системное расширение инфраструктуры, обеспечивающей выпуск необходимой продукции и услуг для малышей и подростков, в том числе для обучения и воспитания. Среди прочего будет осуществляться мониторинг состояния отрасли в регионах»,— сказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами (цитата по сайту правительства).

Михаил Мишустин поручил Минпромторгу ежегодно отчитываться о состоянии индустрии детских товаров. На совещании он также указал, что развитие этой отрасли — важная часть работы по поддержке семей с детьми.

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров ожидает, что рост российского рынка всех детских товаров не превысит 12%. В 2023 году рынок увеличился на 13%, до 1,174 трлн руб.

Подробнее — в публикации «Ъ» «В игрушках не нашли импортозамещения».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...