«Факел» обжег «Динамо»
Московский клуб упустил победу в Воронеже на последних секундах
Один из претендентов на медали чемпионата России — московское «Динамо» не сумело одолеть в 16-м туре «Факел». Пропустив в самой концовке, бело-голубые завершили матч вничью — 1:1. Как и «Спартак», они набрали 31 очко, но уступают по дополнительным показателям.
После того как «Спартак» остановил «Локомотив», разгромив его 5:2, московскому «Динамо» грех было упускать возможность практически догнать железнодорожников, а заодно и подтянуться к «Краснодару», который потерял два очка в Химках. Другое дело, что победить в Воронеже не так-то просто. Бело-голубые и сами это знали, так как в двух предыдущих сезонах добивались здесь только ничьей. И вообще «Факел» Дмитрия Пятибратова стал довольно опасен. Недавно он поделил очки в Москве с ЦСКА и чуть не зацепил на выезде «Локомотив».
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка удивил тем, что оставил в резерве основного нападающего Константина Тюкавина.
Кроме того, в заявке гостей не оказалось еще двух ведущих футболистов — Фабиана Бальбуэны и Муми Нгамалё. А вот Пятибратов несколько неожиданно выставил в стартовом составе пару своих больших форвардов — Евгения Маркова и Алексея Каштанова. Это означало, что «Факел» изначально собирался играть в давление, и действительно он предложил весьма агрессивный для номинального аутсайдера футбол.
Гол Каштанова с подачи Мохамеда Брахими в середине первого тайма выглядел вполне логичным следствием воронежского прессинга, но гостям повезло, что он забрался в минимальный офсайд, который способна точно определить только система VAR. Да и потом динамовцам фартило, когда тот же Каштанов бил выше ворот, а Марков в одном из эпизодов помешал ударить Брахими, находившемуся по сравнению с ним в гораздо более удобной позиции.
У москвичей вроде бы и близко не было голевых моментов, однако именно они вопреки логике открыли счет.
Даниил Фомин просто врезал издали по недосягаемой даже для такого прыгучего голкипера, как Виталий Гудиев, траектории и идеально попал впритирку со штангой.
«Факел» столь шальной гол немного обескуражил, тем не менее он пересобрался и снова принялся наседать на штрафную площадь гостей. Когда Роберто Фернандес заблокировал удар Вячеслава Якимова с помощью руки, хозяева настойчиво требовали пенальти, но арбитры на VAR трактовали действия парагвайца как легитимные.
Во втором тайме «Факел» продолжал атаковать и нервничал из-за того, что по-прежнему делал это с нулевой эффективностью. Хорошо еще, что команду Пятибратова простил Фернандес, когда засадил над перекладиной, стоя перед распахнутыми настежь воротами Гудиева. Хотя и динамовцы могли сказать «спасибо» Маркову, который дважды мазал из выгодных положений. Как минимум за явную ошибку на выходе он, наверное, должен был наказать вратаря Игоря Лещука.
Ближе к концу матча отличный момент загубил и появившийся на поле Тюкавин, последовав по стопам Фернандеса. Он же попробовал поразить пустой створ почти из центрального круга, когда уже и Гудиев побежал в атаку. В свою очередь Лещук потащил после неприятных ударов Маркова и Ираклия Квеквескири. От победы москвичей отделяли какие-то секунды, но перед самым финальным свистком, на девятой добавленной минуте, джокер хозяев Николай Гиоргобиани забил какой-то немыслимый мяч головой с отклонением. Так что «Динамо» опять не выиграло в Воронеже. Ничья 1:1 не позволила ему обойти «Спартак», который занимает четвертое место.
Шестнадцатый тур
«Рубин»—«Акрон» 3:0
Даку, 10, 20; Фамейе, 88 (пен.)
«Оренбург»—«Зенит» 0:1
Ерохин, 90+6. Удаление: Коваленко («Оренбург»), 38 (2 ж.к.)
ЦСКА—«Ростов» 1:2
Келвен, 4 — Голенков, 77, 89
«Химки»—«Краснодар» 2:2
Руденко, 84; Вера, 90+4 (пен.) — Батчи, 46; Газинский, 86
«Спартак»—«Локомотив» 5:2
Угальде, 10, 21, 34, 73; Барко, 80 — Пиняев, 55; Ньямси, 63
«Крылья Советов»—«Ахмат» 2:1
Ороа, 49 — Дмитриев, 88 — Самородов, 43. Незабитый пенальти: Уткин («Ахмат»), 68
«Факел»—«Динамо» (М) 1:1
Гиоргобиани, 90+9 — Фомин, 27
«Пари Нижний Новгород»—«Динамо» (Мх) 0:0
Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Зенит» 12 3 1 34:7 39
2. «Краснодар» 11 5 0 34:9 38
3. «Локомотив» 11 1 4 32:23 34
4. «Спартак» 9 4 3 30:14 31
5. «Динамо» (М) 9 4 3 32:18 31
6. ЦСКА 8 3 5 25:12 27
7. «Рубин» 6 4 6 20:22 22
8. «Ростов» 5 5 6 22:27 18
9. «Акрон» 4 4 8 19:33 16
10. «Динамо» (Мх) 3 7 6 9:14 16
11. «Нижний Новгород» 4 4 8 15:27 16
12. «Крылья Советов» 4 3 9 15:24 15
12. «Химки» 2 7 7 18:30 13
14. «Факел» 2 7 7 11:24 13
15. «Ахмат» 1 6 9 14:31 9
16. «Оренбург» 1 5 10 16:31 8