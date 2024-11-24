Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Факел» обжег «Динамо»

Московский клуб упустил победу в Воронеже на последних секундах

Один из претендентов на медали чемпионата России — московское «Динамо» не сумело одолеть в 16-м туре «Факел». Пропустив в самой концовке, бело-голубые завершили матч вничью — 1:1. Как и «Спартак», они набрали 31 очко, но уступают по дополнительным показателям.

Предыдущая фотография
Момент матча между московским «Динамо» и воронежским «Факелом»

Момент матча между московским «Динамо» и воронежским «Факелом»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Момент матча между московским «Динамо» и воронежским «Факелом»

Момент матча между московским «Динамо» и воронежским «Факелом»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Момент матча между московским «Динамо» и воронежским «Факелом»

Момент матча между московским «Динамо» и воронежским «Факелом»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Момент матча между московским «Динамо» и воронежским «Факелом»

Момент матча между московским «Динамо» и воронежским «Факелом»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Игроки и болельщики «Факела» после матча

Игроки и болельщики «Факела» после матча

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 5

Момент матча между московским «Динамо» и воронежским «Факелом»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Момент матча между московским «Динамо» и воронежским «Факелом»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Момент матча между московским «Динамо» и воронежским «Факелом»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Момент матча между московским «Динамо» и воронежским «Факелом»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Игроки и болельщики «Факела» после матча

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

После того как «Спартак» остановил «Локомотив», разгромив его 5:2, московскому «Динамо» грех было упускать возможность практически догнать железнодорожников, а заодно и подтянуться к «Краснодару», который потерял два очка в Химках. Другое дело, что победить в Воронеже не так-то просто. Бело-голубые и сами это знали, так как в двух предыдущих сезонах добивались здесь только ничьей. И вообще «Факел» Дмитрия Пятибратова стал довольно опасен. Недавно он поделил очки в Москве с ЦСКА и чуть не зацепил на выезде «Локомотив».

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка удивил тем, что оставил в резерве основного нападающего Константина Тюкавина.

Кроме того, в заявке гостей не оказалось еще двух ведущих футболистов — Фабиана Бальбуэны и Муми Нгамалё. А вот Пятибратов несколько неожиданно выставил в стартовом составе пару своих больших форвардов — Евгения Маркова и Алексея Каштанова. Это означало, что «Факел» изначально собирался играть в давление, и действительно он предложил весьма агрессивный для номинального аутсайдера футбол.

Гол Каштанова с подачи Мохамеда Брахими в середине первого тайма выглядел вполне логичным следствием воронежского прессинга, но гостям повезло, что он забрался в минимальный офсайд, который способна точно определить только система VAR. Да и потом динамовцам фартило, когда тот же Каштанов бил выше ворот, а Марков в одном из эпизодов помешал ударить Брахими, находившемуся по сравнению с ним в гораздо более удобной позиции.

У москвичей вроде бы и близко не было голевых моментов, однако именно они вопреки логике открыли счет.

Даниил Фомин просто врезал издали по недосягаемой даже для такого прыгучего голкипера, как Виталий Гудиев, траектории и идеально попал впритирку со штангой.

«Факел» столь шальной гол немного обескуражил, тем не менее он пересобрался и снова принялся наседать на штрафную площадь гостей. Когда Роберто Фернандес заблокировал удар Вячеслава Якимова с помощью руки, хозяева настойчиво требовали пенальти, но арбитры на VAR трактовали действия парагвайца как легитимные.

Во втором тайме «Факел» продолжал атаковать и нервничал из-за того, что по-прежнему делал это с нулевой эффективностью. Хорошо еще, что команду Пятибратова простил Фернандес, когда засадил над перекладиной, стоя перед распахнутыми настежь воротами Гудиева. Хотя и динамовцы могли сказать «спасибо» Маркову, который дважды мазал из выгодных положений. Как минимум за явную ошибку на выходе он, наверное, должен был наказать вратаря Игоря Лещука.

Как спартаковец Угальде забил четыре гола «Локомотиву»

Ближе к концу матча отличный момент загубил и появившийся на поле Тюкавин, последовав по стопам Фернандеса. Он же попробовал поразить пустой створ почти из центрального круга, когда уже и Гудиев побежал в атаку. В свою очередь Лещук потащил после неприятных ударов Маркова и Ираклия Квеквескири. От победы москвичей отделяли какие-то секунды, но перед самым финальным свистком, на девятой добавленной минуте, джокер хозяев Николай Гиоргобиани забил какой-то немыслимый мяч головой с отклонением. Так что «Динамо» опять не выиграло в Воронеже. Ничья 1:1 не позволила ему обойти «Спартак», который занимает четвертое место.

Александр Ильин

Шестнадцатый тур

«Рубин»—«Акрон» 3:0

Даку, 10, 20; Фамейе, 88 (пен.)

«Оренбург»—«Зенит» 0:1

Ерохин, 90+6. Удаление: Коваленко («Оренбург»), 38 (2 ж.к.)

ЦСКА—«Ростов» 1:2

Келвен, 4 — Голенков, 77, 89

«Химки»—«Краснодар» 2:2

Руденко, 84; Вера, 90+4 (пен.) — Батчи, 46; Газинский, 86

«Спартак»—«Локомотив» 5:2

Угальде, 10, 21, 34, 73; Барко, 80 — Пиняев, 55; Ньямси, 63

«Крылья Советов»—«Ахмат» 2:1

Ороа, 49 — Дмитриев, 88 — Самородов, 43. Незабитый пенальти: Уткин («Ахмат»), 68

«Факел»—«Динамо» (М) 1:1

Гиоргобиани, 90+9 — Фомин, 27

«Пари Нижний Новгород»—«Динамо» (Мх) 0:0

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Зенит» 12 3 1 34:7 39

2. «Краснодар» 11 5 0 34:9 38

3. «Локомотив» 11 1 4 32:23 34

4. «Спартак» 9 4 3 30:14 31

5. «Динамо» (М) 9 4 3 32:18 31

6. ЦСКА 8 3 5 25:12 27

7. «Рубин» 6 4 6 20:22 22

8. «Ростов» 5 5 6 22:27 18

9. «Акрон» 4 4 8 19:33 16

10. «Динамо» (Мх) 3 7 6 9:14 16

11. «Нижний Новгород» 4 4 8 15:27 16

12. «Крылья Советов» 4 3 9 15:24 15

12. «Химки» 2 7 7 18:30 13

14. «Факел» 2 7 7 11:24 13

15. «Ахмат» 1 6 9 14:31 9

16. «Оренбург» 1 5 10 16:31 8

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...