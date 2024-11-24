«Факел» обжег «Динамо»

Один из претендентов на медали чемпионата России — московское «Динамо» не сумело одолеть в 16-м туре «Факел». Пропустив в самой концовке, бело-голубые завершили матч вничью — 1:1. Как и «Спартак», они набрали 31 очко, но уступают по дополнительным показателям.

После того как «Спартак» остановил «Локомотив», разгромив его 5:2, московскому «Динамо» грех было упускать возможность практически догнать железнодорожников, а заодно и подтянуться к «Краснодару», который потерял два очка в Химках. Другое дело, что победить в Воронеже не так-то просто. Бело-голубые и сами это знали, так как в двух предыдущих сезонах добивались здесь только ничьей. И вообще «Факел» Дмитрия Пятибратова стал довольно опасен. Недавно он поделил очки в Москве с ЦСКА и чуть не зацепил на выезде «Локомотив».

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка удивил тем, что оставил в резерве основного нападающего Константина Тюкавина.

Кроме того, в заявке гостей не оказалось еще двух ведущих футболистов — Фабиана Бальбуэны и Муми Нгамалё. А вот Пятибратов несколько неожиданно выставил в стартовом составе пару своих больших форвардов — Евгения Маркова и Алексея Каштанова. Это означало, что «Факел» изначально собирался играть в давление, и действительно он предложил весьма агрессивный для номинального аутсайдера футбол.

Гол Каштанова с подачи Мохамеда Брахими в середине первого тайма выглядел вполне логичным следствием воронежского прессинга, но гостям повезло, что он забрался в минимальный офсайд, который способна точно определить только система VAR. Да и потом динамовцам фартило, когда тот же Каштанов бил выше ворот, а Марков в одном из эпизодов помешал ударить Брахими, находившемуся по сравнению с ним в гораздо более удобной позиции.

У москвичей вроде бы и близко не было голевых моментов, однако именно они вопреки логике открыли счет.

Даниил Фомин просто врезал издали по недосягаемой даже для такого прыгучего голкипера, как Виталий Гудиев, траектории и идеально попал впритирку со штангой.

«Факел» столь шальной гол немного обескуражил, тем не менее он пересобрался и снова принялся наседать на штрафную площадь гостей. Когда Роберто Фернандес заблокировал удар Вячеслава Якимова с помощью руки, хозяева настойчиво требовали пенальти, но арбитры на VAR трактовали действия парагвайца как легитимные.

Во втором тайме «Факел» продолжал атаковать и нервничал из-за того, что по-прежнему делал это с нулевой эффективностью. Хорошо еще, что команду Пятибратова простил Фернандес, когда засадил над перекладиной, стоя перед распахнутыми настежь воротами Гудиева. Хотя и динамовцы могли сказать «спасибо» Маркову, который дважды мазал из выгодных положений. Как минимум за явную ошибку на выходе он, наверное, должен был наказать вратаря Игоря Лещука.

Ближе к концу матча отличный момент загубил и появившийся на поле Тюкавин, последовав по стопам Фернандеса. Он же попробовал поразить пустой створ почти из центрального круга, когда уже и Гудиев побежал в атаку. В свою очередь Лещук потащил после неприятных ударов Маркова и Ираклия Квеквескири. От победы москвичей отделяли какие-то секунды, но перед самым финальным свистком, на девятой добавленной минуте, джокер хозяев Николай Гиоргобиани забил какой-то немыслимый мяч головой с отклонением. Так что «Динамо» опять не выиграло в Воронеже. Ничья 1:1 не позволила ему обойти «Спартак», который занимает четвертое место.

Александр Ильин