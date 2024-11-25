«Советский» торг

Более двух третьих площадей в бизнес-центре Baltis Plaza в Санкт-Петербурге, принадлежавшие обанкротившемуся банку «Советский», выкупила структура, чьи совладельцы учредили девелоперскую «Охта Групп». Сумма сделки составила 732 млн руб., что, по мнению консультантов, в три раза ниже рыночной стоимости объекта. Инвестиционная привлекательность местного офисного рынка также ниже, чем московского, указывают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

УК «Свиньин и партнеры» стала победителем торгов по продаже 17,3 тыс. кв. м офисных помещений в бизнес-центре Baltis Plaza (общая площадь 26,4 тыс. кв. м) на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Эту информацию “Ъ” обнаружил на портале сведений о банкротстве. Ранее эта недвижимость принадлежала уже не существующему банку «Советский». Победитель торгов готов заплатить за актив 732,8 млн руб.

По данным СПАРК, один из учредителей УК «Свиньин и партнеры» — Владимир Свиньин. Ему принадлежит 49,92% долей управляющей компании, он также является гендиректором и учредителем (35,29%) девелоперской компании «Охта Групп». Кроме того, 14,52% в УК «Свиньин и партнеры» принадлежат Анатолию Поляновскому, который также выступает соучредителем в «Охта Групп», где владеет 29,41% долей. В УК «Свиньин и партнеры» и ООО «Охта Групп» от комментариев отказались.

ООО «Охта Групп» строит жилье и коммерческую недвижимость в Санкт-Петербурге. Чистая прибыль компании в 2023 году выросла на 51% год к году, до 269,2 млн руб. В портфель компании входят такие проекты, как общественно-деловой комплекс «Обводный двор» и жилой комплекс «Екатерининский». В июле 2024 года девелопер получил разрешение на редевелопмент территории бывшей фабрики «Скороход» в Санкт-Петербурге, где планируется к 2026 году построить гостиницу.

Десятиэтажный бизнес-центр Baltis Plaza находится на пересечении Среднего проспекта и Детской улицы, недалеко от станций метро «Приморская» и «Василеостровская» в Санкт-Петербурге. Выигранные на торгах помещения составляют примерно 70% от общей площади здания, в них также входят цокольный этаж, паркинг, второй и третий этажи.

По итогам января—ноября вакансия в бизнес-центрах Санкт-Петербурга сократилась на 4,4 процентного пункта год к году, до 4%, подсчитала замруководителя офисного департамента Nikoliers Виктория Горячева. Учитывая дефицит качественных офисных площадей, помещения в Baltis Plaza проданы по низкой для рынка цене, считает партнер NF Group Станислав Бибик. По данным Nikoliers, офисы в этом районе Санкт-Петербурга оцениваются в 120–140 тыс. руб. за 1 кв. м. Выходит, рыночная цена 17,3 тыс. кв. м в Baltis Plaza должна составлять 2–2,4 млрд руб.

Так, «Охта Групп» может заняться редевелопментом приобретенного здания, а в будущем сдавать в аренду по привлекательной арендной ставке, предполагает руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурга Сергей Владимиров. По итогам десяти месяцев 2024 года, средние ставки аренды в офисах класса А в Петербурге выросли на 27% к началу года, до 2,9 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц, в офисах класса B — на 13% к началу года, до 1,7 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц, подсчитал Станислав Бибик.

Общий объем офисного предложения в Санкт-Петербурге составляет 4,1 млн кв. м — это в пять раз меньше, чем в Москве, подсчитала Виктория Горячева. По ее словам, привлекательность офисного сегмента Санкт-Петербурга снижается: по итогам 2024 года объем вложений в офисный сегмент может сократиться на 65% год к году.

София Мешкова