«Новые технологии» борются за возвращение в «Гавань»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на продажу один из основных активов лопнувшего петербургского банка «Советский» — часть помещений бизнес-центра класса B+ Baltis Plaza (бывшая гостиница «Гавань») на Среднем проспекте Васильевского острова площадью 17,3 тыс. кв. м. Общая площадь БЦ составляет 27 тыс. кв. м. Начальная цена лота — 1,16 млрд рублей, открытый аукцион на повышение назначен на 7 августа 2023 года. Однако ООО «Новые Технологии» (является правопреемником «Балтинвестбанка» на этом объекте), которое претендует на статус залогодержателя продаваемого бизнес-центра, оспорило торги в антимонопольной службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2011 году бывшую гостиницу «Гавань» компания «Стройгазинвест» реконструировала под бизнес-центр. На проект был взят кредит Балтинвестбанка под залог актива

Фото: БЦ «Baltis Plaza» В 2011 году бывшую гостиницу «Гавань» компания «Стройгазинвест» реконструировала под бизнес-центр. На проект был взят кредит Балтинвестбанка под залог актива

Фото: БЦ «Baltis Plaza»

Компания «Новые технологии» (НТ) на днях подала жалобу в УФАС по Санкт-Петербургу: согласно ее позиции, в объявлении о торгах не указано, что лот находится в залоге, а сами торги, вопреки требованиям закона о банкротстве, не были согласованы с залогодержателем. НТ выкупила залоговые права на бизнес-центр у Балтинвестбанка (находится под санацией Абсолют-банка), который получил их по суду в 2022 году.

Бизнес-центр Baltis-Plasa, расположенный на Среднем проспекте Васильевского острова, 88, был открыт в 2011 году после реконструкции из бывшей советской гостиницы «Гавань». Девелопером выступала компания «Стройгазинвест» бизнесмена Ильи Лущинского, на проект был взят кредит Балтинвестбанка под залог актива. В 2014 году заемщик досрочно погасил кредит (на тот момент непогашенными оставались 45 млн рублей), после чего за 25 млн рублей продал бизнес-центр совладельцу банка «Советский» Владимиру Митрушину. А тот сразу подарил недвижимость «Советскому» «в целях увеличения чистых активов». После чего банк сдал часть помещений бизнес-центра в аренду структурам Ильи Лущинского до 2045 года.

В 2015 году в банке «Советский» была введена процедура санации, а в 2018 году у него была отозвана лицензия. В разгар санации в Василеостровский суд Санкт-Петербурга обратилась Ирина Митрушина, супруга экс-совладельца банка, которая заявила, что ее муж подарил бизнес-центр, не получив на это ее согласия. Вступившим в силу решением суда бизнес-центр был возвращен в собственность Владимира Митрушина, который сразу внес его в уставный капитал офшора DMM Investments Ltd (принадлежит, по данным суда, все тому же Илье Лущинскому).

За это время обанкротился и «Стройгазинвест», и в деле о его несостоятельности конкурсный управляющий успешно оспорил последние транши, которыми был погашен кредит Балтинвестбанка. Суд признал эти транши преимущественным удовлетворением требований кредитора и взыскал выплаченные банку 45 млн рублей обратно в конкурсную массу «Стройгазинвеста», после чего включил Балтинвестбанк в реестр кредиторов должника. В ответ банк потребовал восстановить его залоговые права на бизнес-центр Baltis Plaza — и в 2022 году суд с ним согласился.

Все это время АСВ обжаловало отчуждение бизнес-центра у банка «Советский»: юристы агентства дошли до Верховного суда, доказывая, что вся цепочка сделок между структурами Ильи Лущинского и Владимира Митрушина прикрывала одну сделку — покупку банком «Советский» бизнес-центра у «Стройгазинвеста». А потому и обжалование договора дарения супругой Митрушина ничтожно. В августе 2022 года Верховный суд удовлетворил жалобу АСВ и вернул БЦ в конкурсную массу банка «Советский». Право собственности на актив было изъято из владения офшора DMM Investments Ltd и зарегистрировано за банкротящейся кредитной организацией. После чего АСВ сразу стало готовить его к торгам.

Именно в этот период Балтинвестбанк добился восстановления своих залоговых прав на Baltis Plaza и заявился с ними в дело о банкротстве банка «Советский». После чего продал права требования ООО «Новые технологии», которое сразу обратилось в ФАС с жалобой на проведение торгов без согласования с залогодержателем. Гендиректор НТ Дмитрий Морсков (сам в прошлом арбитражный управляющий, работавший на АСВ) не пожелал комментировать свои действия. Юристы, работающие на Балтинвестбанк, также воздержались от комментариев.

В РАД, который является организатором торгов, сообщили «Ъ-СПб», что информация о лоте «была размещена в соответствии с документами, представленными конкурсным управляющим должника». В АСВ сообщили, что «по состоянию на 25 июля 2023 года в реестре банка отсутствуют требования кредиторов, установленные как залоговые на указанный объект». В связи с этим у агентства отсутствует обязанность по согласованию с кем бы то ни было положения о торгах: по общему правилу, его принимают на собрании кредиторов.

Технически, отмечает эксперт, жалоба в ФАС может помочь как минимум приостановить торги. Пока они не проведены, заявитель еще имеет возможность добиться признания своего залогового права и потребовать продажи актива на своих условиях, рассуждает Владимир Полуянов, партнер «Апелляционного центра». Если же торги состоятся, для признания их недействительными придется доказать, что при ином положении о торгах за актив можно было бы выручить больше — что довольно проблематично.

Павел Горошков