Командующего группировкой войск «Юг» генерала Анашкина сняли с должности

Генерала Геннадия Анашкина сняли с должности командующего группировкой войск «Юг». Об этом пишет «РБК» со ссылкой на источник в Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ассоциация Юристов России Фото: Ассоциация Юристов России

Кадровое решение обусловлено плановой ротацией. По словам источника, Геннадий Анашкин является командующим с большим опытом, он воевал с первых дней СВО. Ранее генерал руководил соединениями и объединениями в разных операциях, включая миротворческие.

Министерство обороны России официально не объявляло о назначении господина Анашкина на должность командующего группировкой войск «Юг», как и о его увольнении. О том, что Геннадий Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа, стало известно в мае 2024 года из опубликованного на сайте Кремля перечня участников встречи с президентом Владимиром Путиным.

Геннадий Анашкин родился в 1968 году в Куйбышеве (Самара). Окончил авиационный институт имени С. П. Королева. В 1987-м его призвали на военную службу в ряды Советской армии, он служил в разведывательном мотострелковом батальоне группы советских войск в Германии. С августа 2014 года являлся заместителем командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа. С июля 2017 года Геннадий Анашкин был заместителем командующего 8-й гвардейской армией Южного военного округа. С сентября 2021 года по январь 2022 года — командующим воинским формированием ВС России в Нагорном Карабахе. С 2023 года — командующий 8-й гвардейской армией Южного военного округа.

Алина Зорина