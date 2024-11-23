Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Командующего группировкой войск «Юг» генерала Анашкина сняли с должности

Генерала Геннадия Анашкина сняли с должности командующего группировкой войск «Юг». Об этом пишет «РБК» со ссылкой на источник в Минобороны.

Фото: Ассоциация Юристов России

Фото: Ассоциация Юристов России

Кадровое решение обусловлено плановой ротацией. По словам источника, Геннадий Анашкин является командующим с большим опытом, он воевал с первых дней СВО. Ранее генерал руководил соединениями и объединениями в разных операциях, включая миротворческие.

Министерство обороны России официально не объявляло о назначении господина Анашкина на должность командующего группировкой войск «Юг», как и о его увольнении. О том, что Геннадий Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа, стало известно в мае 2024 года из опубликованного на сайте Кремля перечня участников встречи с президентом Владимиром Путиным.

Геннадий Анашкин родился в 1968 году в Куйбышеве (Самара). Окончил авиационный институт имени С. П. Королева. В 1987-м его призвали на военную службу в ряды Советской армии, он служил в разведывательном мотострелковом батальоне группы советских войск в Германии. С августа 2014 года являлся заместителем командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа. С июля 2017 года Геннадий Анашкин был заместителем командующего 8-й гвардейской армией Южного военного округа. С сентября 2021 года по январь 2022 года — командующим воинским формированием ВС России в Нагорном Карабахе. С 2023 года — командующий 8-й гвардейской армией Южного военного округа.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...