Курс доллара. Прогноз на 25–29 ноября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Очередную неделю рубль завершает заметным ослаблением позиций против ведущих мировых валют. В ходе пятничных внебиржевых торгов курс доллара достигал уровня 103,75 руб./$, максимума с марта 2022 года. С учетом небольшой коррекции и закрепления возле отметки 104,34 руб./$ рост за неделю составил 4,34 руб. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, поднялся за то же время почти на 2,6 руб. и также до максимума с марта 2022 года — 102,5761 руб./$. «Медвежья» игра против российской валюты ведется участниками рынка на фоне возросших геополитических рисков, а также подъемом курса доллара в мире.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|100.50-103.00
|«БКС Мир инвестиций»
|99.50-103.50
|Банк Русский Стандарт
|101.00-104.00
|«Цифра банк»
|98.00
|Банк Зенит
|96.00-100.00
|Консенсус-прогноз *
|100.35
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Краткосрочной целью курса доллара может стать уровень в 105 руб./$
Укрепление доллара в мире связано с рисками более медленного темпа нормализации денежно-кредитной политики ФРС. Команда нового президента США будет стремиться оживить рост экономики, что в текущих условиях повышает риск возобновления повышательного тренда в инфляции. В свою очередь, это замедлит снижение базовой процентной ставки ФРС, что позитивно для доллара. Краткосрочной целью курса доллара может стать уровень в 105 руб./$, однако по мере адаптации экономики и платежной системы к новым ограничениям курс может опуститься до диапазона 96−100 руб./$.
Текущий цикл ослабления рубля может приостановиться на следующей неделе
Рубль обновил минимум года, преодолев отметку в 103 руб./$. Локальной причиной для заметного ослабления национальной валюты выступает существенное укрепление доллара США. Тем не менее основной фундаментальной причиной дешевеющего рубля остается дефицит ликвидности на фоне сжатия экспортных потоков в том числе за счет ухудшения конъюнктуры на рынке нефти в сочетании с ростом импорта, который традиционно растет в конце года в преддверии новогодних праздников. Тем не менее мы полагаем, что текущий цикл ослабления рубля может приостановиться на следующей неделе, поскольку традиционно в конце месяца стартует налоговый период, когда экспортеры продают валюту для проведения фискальных платежей в рублях.
На рубль давит помимо геополитики глобальный рост доллара и дисбаланс между импортом и экспортом
Поддержать российский рубль способно приближение традиционного пика налоговых выплат экспортерами. Курс национальной валюты в конце рабочей недели показал резкое ослабление на фоне эскалации санкционного давления со стороны США. При этом на рубль по-прежнему давит помимо геополитики глобальный рост доллара и дисбаланс между импортом и экспортом. В центре внимания мирового рынка — ожидание свежих сигналов от Федрезерва США относительно дальнейшей риторики его ДКП. Одно из ожидаемых событий предстоящей недели, способное повлиять на мировые позиции доллара,— публикация октябрьского индекса расходов на личное потребление в США. Евро между тем продолжает терять позиции под давлением обострения геополитической риторики.
В ближайшее время остудить валюты поможет налоговый период
Прогноз на будущую неделю по биржевому курсу рубля к юаню — 13,7−14,1, по доллару — 99,5−103,5. На рубль идет давление с нескольких сторон: это и рост самого доллара (DXY) к годовым максимумам, и геополитическое обострение, и сезонный всплеск потребительской активности и бюджетных расходов. В котировках сейчас велика эмоциональная составляющая, рубль кажется перепроданным, поэтому впереди мы скорее можем увидеть откат инвалют от локальных вершин, чем их дальнейший рост. В ближайшее время остудить валюты поможет налоговый период, кроме того, может снизиться градус геополитической напряженности. Доллар до конца месяца может вернуться к 100 или даже чуть ниже. В случае если давление на рубль не остановится, не исключаем возвращения жестких нормативов для экспортеров по репатриации и продаже выручки.
Санкции чувствительные, но не критичные
В пятницу курс рубля на внебиржевом сегменте достиг пиковых значений с марта 2022 года — около 104 руб./$ и 14,2 руб./CNY. На бирже курс юаня также обновил максимумы. Причина резкого ослабления рубля — обострение геополитических рисков и новый санкционный пакет против отечественных финансового сектора и платежной инфраструктуры. Было объявлено о включении в SDN лист более 50 российских банков, активно участвовавших в проведении международных платежей, в первую очередь Газпромбанка и его зарубежных «дочек». Лицензия на завершение операций с ними была выдана США сроком до 20 декабря. Кроме того, Минфин США предупредил банки, присоединившиеся к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС, аналог SWIFT) Банка России, о риске санкций. Санкции чувствительные, но не критичные. Снижение эмоционального накала участников рынка и очередной период налоговых платежей на следующей неделе должны привести к ограничению давления на курс рубля. Допускаем его возврат в середине следующей недели к уровням ниже 14 руб./CNY. Доллар, скорее всего, останется чуть выше 100 руб.