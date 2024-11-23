Курс доллара. Прогноз на 25–29 ноября

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Краткосрочной целью курса доллара может стать уровень в 105 руб./$ Укрепление доллара в мире связано с рисками более медленного темпа нормализации денежно-кредитной политики ФРС. Команда нового президента США будет стремиться оживить рост экономики, что в текущих условиях повышает риск возобновления повышательного тренда в инфляции. В свою очередь, это замедлит снижение базовой процентной ставки ФРС, что позитивно для доллара. Краткосрочной целью курса доллара может стать уровень в 105 руб./$, однако по мере адаптации экономики и платежной системы к новым ограничениям курс может опуститься до диапазона 96−100 руб./$.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Текущий цикл ослабления рубля может приостановиться на следующей неделе Рубль обновил минимум года, преодолев отметку в 103 руб./$. Локальной причиной для заметного ослабления национальной валюты выступает существенное укрепление доллара США. Тем не менее основной фундаментальной причиной дешевеющего рубля остается дефицит ликвидности на фоне сжатия экспортных потоков в том числе за счет ухудшения конъюнктуры на рынке нефти в сочетании с ростом импорта, который традиционно растет в конце года в преддверии новогодних праздников. Тем не менее мы полагаем, что текущий цикл ослабления рубля может приостановиться на следующей неделе, поскольку традиционно в конце месяца стартует налоговый период, когда экспортеры продают валюту для проведения фискальных платежей в рублях.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках На рубль давит помимо геополитики глобальный рост доллара и дисбаланс между импортом и экспортом Поддержать российский рубль способно приближение традиционного пика налоговых выплат экспортерами. Курс национальной валюты в конце рабочей недели показал резкое ослабление на фоне эскалации санкционного давления со стороны США. При этом на рубль по-прежнему давит помимо геополитики глобальный рост доллара и дисбаланс между импортом и экспортом. В центре внимания мирового рынка — ожидание свежих сигналов от Федрезерва США относительно дальнейшей риторики его ДКП. Одно из ожидаемых событий предстоящей недели, способное повлиять на мировые позиции доллара,— публикация октябрьского индекса расходов на личное потребление в США. Евро между тем продолжает терять позиции под давлением обострения геополитической риторики.

Денис Буйволов,

аналитик В ближайшее время остудить валюты поможет налоговый период Прогноз на будущую неделю по биржевому курсу рубля к юаню — 13,7−14,1, по доллару — 99,5−103,5. На рубль идет давление с нескольких сторон: это и рост самого доллара (DXY) к годовым максимумам, и геополитическое обострение, и сезонный всплеск потребительской активности и бюджетных расходов. В котировках сейчас велика эмоциональная составляющая, рубль кажется перепроданным, поэтому впереди мы скорее можем увидеть откат инвалют от локальных вершин, чем их дальнейший рост. В ближайшее время остудить валюты поможет налоговый период, кроме того, может снизиться градус геополитической напряженности. Доллар до конца месяца может вернуться к 100 или даже чуть ниже. В случае если давление на рубль не остановится, не исключаем возвращения жестких нормативов для экспортеров по репатриации и продаже выручки.