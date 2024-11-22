Гуф выступил в Москве с электронным браслетом ФСИН

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) вышел на сцену VK Stadium в Москве с электронным браслетом на ноге, передает корреспондент «РИА Новости». В начале выступления он поблагодарил полицию Наро-Фоминска и врачей реабилитационной клиники, в которой он проходит лечение. Ранее Наро-Фоминский городской суд избрал рэперу запрет определенных действий по делу о грабеже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @therealguf Фото: @therealguf

«Дайте шума для рехаба, в котором я сейчас нахожусь, для сотрудников правоохранительных органов Наро-Фоминского округа»,— сказал Гуф, выйдя на сцену в начале своего концерта.

Сейчас рэпер проходит лечение в реабилитационной клинике. Туда он был госпитализирован, после того как в начале октября в отношении него возбудили дело о грабеже (ст. 161 УК РФ). По этому делу суд Наро-Фоминска избрал рэперу и его другу Геворку Саруханяну запрет определенных действий.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал отдых рэпера в бане в Апрелевке (Наро-Фоминский округ Московской области). Как писало «РИА Новости» со ссылкой на защитника рэпера, там Алексея Долматова пытался снять на телефон брат администратора заведения. На просьбы удалить запись снимавший ответил, что удалил ролик, а затем передал телефон рэперу. Полиция расценила эти действия как грабеж. Telegram-канал Shot писал, что Гуф «отказался платить за отдых в бане с девочками, после чего избил полицейского и отобрал у него телефон».