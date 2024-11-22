Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд Нижнего Тагила взыскал с экс-полицейского более 2,2 млн рублей

По иску прокурора Тагилстроевского района Нижнего Тагила с бывшего полицейского взыскано более 2,2 млн руб. в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура установила, что в 2021 году на счета тогда участкового отдела полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» поступило свыше 2,2 млн руб., законность происхождения которых им не подтверждена. Уточняется, что сумма в значительной мере превышает общую сумму его дохода за три последних года.

Ведомство направило исковое заявление о взыскании с экс-сотрудника полиции в пользу государства указанной суммы. Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора.

Анастасия Таначева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...