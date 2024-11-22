Суд Нижнего Тагила взыскал с экс-полицейского более 2,2 млн рублей

По иску прокурора Тагилстроевского района Нижнего Тагила с бывшего полицейского взыскано более 2,2 млн руб. в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура установила, что в 2021 году на счета тогда участкового отдела полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» поступило свыше 2,2 млн руб., законность происхождения которых им не подтверждена. Уточняется, что сумма в значительной мере превышает общую сумму его дохода за три последних года.

Ведомство направило исковое заявление о взыскании с экс-сотрудника полиции в пользу государства указанной суммы. Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора.

Анастасия Таначева